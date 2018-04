Lugano trennt sich von Trainer Tami

Tamis Entlassung zeichnete sich ab. Der 56-Jährige, der Lugano im letzten Sommer als Nachfolger von Paolo Tramezzani übernommen hatte, kündigte am Sonntagabend nach der 0:1-Heimniederlage gegen Basel an, sein Amt per Ende Saison abgeben zu wollen. Nun hat der Klub acht Runden vor Schluss die Reissleine gezogen.

Gemäss Informationen von RSI steht Tamis Nachfolger bereits in den Startlöchern. Es soll sich dabei um Ciriaco Sforza handeln. Das letzte Trainer-Engagement des 48-Jährigen liegt bereits mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Im September 2015 endete nach nur drei Monaten (7 Punkte aus 10 Spielen) das Engagement beim FC Thun. Zuvor war der 79-fache Schweizer Internationale in der Super League bereits in Luzern (2006 bis 2008) und bei den Grasshoppers (2009 bis 2012) als Chefcoach tätig gewesen.

Lugano liegt mit nur drei Punkten Vorsprung auf Sion auf dem vorletzten Platz. Damit sind die Tessiner in akuter Abstiegsgefahr. Vor der jüngsten Niederlagen-Serie hatte Lugano unter Tami von Mitte Oktober bis Mitte Februar in 17 Pflichtspielen elfmal gewonnen und zweimal unentschieden gespielt.

Stellungnahme des FC Luganos zu Tamis Entlassung. Quelle: Twitter.

(sda)