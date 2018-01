Manuel Akanji bis 2022 zu Borussia Dortmund

Der Transfer des vierfachen Schweizer Internationalen hatte sich am Samstag abgezeichnet, als Akanji das Trainingslager des FCB in Südspanien verliess. Tags darauf absolvierte der 22-jährige Innenverteidiger die medizinischen Tests und unterschrieb daraufhin einen Vertrag bis Juni 2022.

Die Ablösesumme von kolportierten 21,5 Millionen Euro macht Akanji zum zweitteuersten Transfer eines Super-League-Spielers und zum teuersten Schweizer Verteidiger. Dortmunds Lokalrivale Schalke hatte im Sommer 2016 rund 30 Millionen Euro für Breel Embolo nach Basel überwiesen. Der bislang teuerste Schweizer Verteidiger war Ricardo Rodriguez, der im vergangenen Sommer für 18 Millionen Euro von Wolfsburg zur AC Milan wechselte.

Mittels Videobotschaft hat sich Akanji von den FCB-Fans verabschiedet:

Manuel Obafemi Akanji​ wechselt per sofort vom FC Basel 1893 zum @BVB in die Bundesliga. Wir gratulieren dir herzlich zu diesem Schritt und wünschen dir alles Gute in Deutschland Manuel!

👉 Alle Infos zum Transfer auf fcb.ch.