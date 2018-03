Petkovic bietet Oberlin auf

23 Spieler dürfen die Schweiz an der Weltmeisterschaft in Russland vertreten. Vergeben sind dabei längst noch nicht alle Plätze. Ein erstes Indiz aber gibt das Aufgebot von Vladimir Petkovic für die anstehenden Testländerspiele in Griechenland (Freitag, 23. März) und gegen Panama (Dienstag, 27. März).

Der Schweizer Nationalcoach ist nicht zu beneiden. Neben den verletzten Eren Derdiyok (Kapselriss im Fuss), Admir Mehmedi (Bänderriss im Mittelfuss) und Denis Zakaria (Muskelfaserriss) steht auch Xherdan Shaqiri nicht zur Verfügung. Der Offensivspieler von Stoke City konnte diese Woche nicht trainieren und war wegen einer Wadenverletzung, herrührend aus dem Meisterschaftsspiel vom letzten Montag gegen Manchester City, in ärztlicher Behandlung. Shaqiri informierte Petkovic am Mittwoch telefonisch, dass er angeschlagen sowie sehr müde sei und mit dem Klub abgesprochen habe, sich in der Länderspielpause auskurieren zu lassen.

Im Offensivbereich erstmals dabei ist Dimitri Oberlin. Der 20-jährige Basel-Spieler hat in der Super League und auch in der Champions League mit seiner Schnelligkeit und auch mit Toren auf sich aufmerksam gemacht. «Jetzt will ich die Gelegenheit nutzen, um ihn während rund einer Woche in Griechenland bei den Trainings mit dem A-Team zu beobachten», erklärt der Nationalcoach. Geplant ist in Absprache mit U-21-Nationalcoach Mauro Lustrinelli, dass Oberlin nach der Rückkehr des A-Teams in die Schweiz am Samstag, 24. März 2018, sofort zum U-21-Team nach Neuenburg reist und dort am Dienstag, 27. März 2018, das EURO-Qualifikationsspiel bestreitet.

Sein Comeback im A-Team gibt Josip Drmic. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach ist erstmals seit einem Jahr und seinem 1:0-Siegtreffer im WM-Qualifikationsspiel gegen Lettland wieder dabei. Nach einer schweren und langwierigen Knie-Verletzung arbeitet sich der Stürmer mit Teileinsätzen bei Borussia Mönchengladbach wieder an die Spitze zurück. «In der Nationalmannschaft hat Drmic nie enttäuscht. Darum soll dieses Aufgebot seine enorme Arbeit honorieren und gleichzeitig auch eine zusätzliche Motivationsspritze sein für ihn», erläutert Petkovic, der sein Team am Montag, 19. März 2018, um die Mittagszeit in Kloten besammelt. Am Nachmittag steht der Flug nach Athen auf dem Programm, von Dienstag bis und mit Samstag, 24. März 2018, wird in Griechenland trainiert und gespielt.

