Ronaldo? Für die AS Roma ist Messi the GOAT

Die AS Roma hat nach dem Transfer von Cristiano Ronaldo wissen lassen, wen man in der ewigen Stadt für den grössten aller Zeiten (GOAT) hält: Lionel Messi. «Der König von Rom und der GOAT (greatest of all time)», steht über dem Foto von Messi und Roma-Legende Francesco Totti geschrieben.

Umfrage Ihr Kommentar zum Ronaldo-Transfer? M-E-G-A! Ronaldo und Juve? Das passt.

Begeistert bin ich nicht, aber spannend finde ich es allemal.

Für mich ein No-Go. Er hat Real viel zu verdanken und hätte daher bleiben sollen.

Mir egal, wo CR7 spielt.

Ich finde den Wechsel gut, dass Ronaldo 105 Millionen Euro kostet, kann ich aber nicht verstehen.

So könnte man es auch sehen: Wenn Juve Ronaldo holt, dann holen wir Messi! Es ist wohl kaum eine Anspielung darauf, dass die Römer ihr Glück nun beim argentinischen Superstar des FC Barcelona probieren. Es ist schlicht eine freche Reaktion auf den Transfer-Hammer des Sommers 2018.

The King of Rome and the GOAT 👑🐐 pic.twitter.com/Jav7OLjHaR — AS Roma English (@ASRomaEN) 10. Juli 2018

Auch gut: Dieser Scherzkeks hat für alle Fans, die sich nach dem CR7-Deal nun für Juve interessieren, eine Art Spickzettel erstellt:

For new Juventus fans, here are some useful information: pic.twitter.com/E5OQzVRXTG — Troll Football (@TrollFootball) 10. Juli 2018

Apropos Ronaldo-Fans: So einfach lässt sich ein Real-Shirt umfunktionieren.

Manch einer dürfte sich gedacht haben: Das wäre etwas gewesen, Gianluigi Buffon und Cristiano Ronaldo im gleichen Team! Der 40-jährige Goalie wechselte jüngst von Juve zu PSG. Dieser Witzbold meint: Buffon bereut seinen Abgang ganz bestimmt.

When Ronaldo joins Juventus after denying you the Champions League trophy for years a few days after you leave Juventus pic.twitter.com/3JOKjZNrhm — Footy Jokes (@Footy_JokesOG) 10. Juli 2018

«Er wird Cristiano Ronaldo genannt und ist nun offiziell ein Bianconero!», mit diesen Worten begrüsst Juventus Turin seinen neuen Superstar. Auch seine neue Teamkameraden sowie ehemalige Juve-Legenden bejubeln den Transfercoup in den sozialen Medien.

Benvenuto a Torino, Cristiano ?? We had a great time together in Madrid, I can't wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! ?? #FinoAllaFine#ForzaJuve#SK6@cristianopic.twitter.com/iU4ULPeHmg– Sami Khedira (@SamiKhedira) 10. Juli 2018

Die Nachfrage nach Ronaldo-Trikots boomt. Am Dienstagabend war der Onlineshop von Juventus Turin überlastet und nicht erreichbar.

