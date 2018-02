Schweizer HSV-Profi baut Unfall mit 160 km/h

«Ich habe einen schwerwiegenden Fehler begangen und weiss, dass ich die Folgen meines Fehlverhaltens nun verantworten muss. Ich möchte mich erst einmal bei allen Unfall-Beteiligten, bei meinen Mannschaftskollegen und beim HSV entschuldigen.» Mit diesen Worten wird der Schweizer Mittelfeldspieler Vasilije Janjicic in Diensten des Hamburger SV auf der Webseite des Bundesligisten zitiert.

Der ehemalige Spieler des FC Zürich hatte die Verantwortlichen des HSV am Donnerstagmorgen darüber in Kenntnis gesetzt, dass er in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit seinem Privatwagen alkoholisiert und ohne gültigen Fahrausweis auf der Autobahn A7 in einen Unfall verwickelt war. Neben den polizeilichen Ermittlungen muss der 19-Jährige auch mit einer empfindlichen Strafe seitens des Clubs rechnen.

Sein Verhalten ist verantwortungslos

Wie die Hamburger Morgenpost berichtet, soll er mit 160km/h durch den Elbtunnel gerast sein und den Massencrash selbst verursacht haben, als er mit seinem weissen Mercedes beim Spurwechsel einen Toyota übersah. Am Unfallort soll er zudem versucht haben, seine Identität zu vertuschen, in dem er die Personalien seines Zwillingsburders angab.

«Wir haben Vasilije sehr deutlich gesagt, dass wir sein Verhalten für verantwortungslos halten, es nicht tolerieren und ihn eine entsprechende Sanktion erwartet», sagt Jens Todt, Sportchef beim HSV. Doch fallenlassen werde man Janjicic nicht. «Das Wichtigste ist erst einmal, dass sich niemand ernsthaft verletzt hat. Er ist ein junger Mann, der aus diesem Fehler lernen und ihn verantworten muss.»

(20 Minuten)