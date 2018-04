Sommer mit fünf Gegentoren in München

Bayern München bereitete Mönchengladbachs Schweizer Quartett einen schmerzhaften Abend. Yann Sommer musste bei der 1:5-Auswärtsniederlage zumindest den Kopfball-Treffer von Doppeltorschütze Sandro Wagner zum 2:1 (41.) auf seine Kappe nehmen, vor dem 1:1 hatte Josip Drmic den Ball in der Vorwärtsbewegung verloren.

Davor hatte Drmic allerdings unterstrichen, weshalb er aufgrund der aktuellen Form ein WM-Aufgebot verdient. Nach zwei Knorpelschäden im rechten Knie gelang dem Schwyzer im dritten Einsatz von Beginn weg seit seinem Comeback der zweite Treffer. Drmic brachte die Borussia in der 9. Minute nach einem schönen Schlenzer mit links in Führung. Danach konnte er sich, wie seine Teamkollegen, dem immer stärker werdenden Druck des Meisters nicht erwehren. Die Borussia war die siebte Mannschaft, die in dieser Saison in München mindestens vier Gegentreffer fing. In 15 Heimspielen trafen die Bayern nicht weniger als 51 Mal.

Das Spiel aber hat dem Schweizer Fussball einen bemerkenswerten Rekord beschert. Erstmals standen in einer der grossen europäischen Ligen vier Schweizer – zugleich Internationale – in der Anfangsformation einer Mannschaft. Die vier spielten überdies in vier Mannschaftsteilen: Mönchengladbachs Trainer Dieter Hecking liess mit Yann Sommer im Tor, Nico Elvedi in der Verteidigung, dem Rückkehrer Denis Zakaria im Mittelfeld und Josip Drmic im Sturm beginnen.

(sda/mrm)