Starke Gegner statt unattraktive Tests

Bisher war es so: Zwischen Endrunden spielte die Nati eine WM- oder EM-Qualifikation und ab und an auch noch ein Testspiel. Ab 2018 kommt nun ein drittes Turnier dazu: die Nations League. Am Mittwoch steigt im Lausanner SwissTech Convention Centre die Auslosung. Der Modus – so viel sei gesagt – ist kompliziert.

Mehreinnahmen von rund 650 Millionen Euro



Die Nations League bringt vor allem eines – mehr Geld für die Uefa. Der europäische Verband rechnet mit Mehreinnahmen von rund 50 Prozent. Wie Marketing Direktor Guy-Laurent Epstein bekannt gab, sollen diese Spiele, die abseits der regulären Qualifikation stattfinden, zwischen 2018 bis 2022 insgesamt zwei Milliarden Euro einbringen. Im Vergleich zum Zeitraum 2014 bis 2018 wären das 650 Millionen Euro mehr. Resultate und Tabellen

Was den «Independent» zur Aussage verleitete: «Das ist weniger ein Sportwettbewerb als ein beklopptes Abenteuer.» Hierzu könnte der Fan aber dagegenhalten: Die Zeit mit häufig langweiligen Länderspielen gegen Underdogs und den Ausreden der Clubs, Nationalspieler dafür nicht abzustellen, ist vorbei. Die Meinung beim Schweizerischen Fussballverband (SFV) zur Nations League ist durchaus positiv.

Was ist die Nations League?

Die Idee stammt vom gesperrten Uefa-Präsidenten Michel Platini und wurde im September 2014 von damals 54 Uefa-Mitgliedern einstimmig beschlossen. Die Idee dahinter ist einfach gesagt: Die Nations League ist ein neues Format, das die Testspiele ersetzen soll. Der Start erfolgt im Herbst 2018. Die Schweiz absolviert zwischen September und November 2018 vier Spiele. Der sportliche Anreiz sind vier weitere Startplätze für die EM-Endrunde 2020.

Wie sieht der Modus aus?

Die 55 Uefa-Mitglieder wurden gemäss ihrer Uefa-Koeffizienten in vier Ligen (A-D) eingeteilt. Jede dieser Ligen umfasst wiederum vier Gruppen, in denen drei oder vier Teams in einer Gruppenphase gegeneinander antreten. In Liga A und B spielen 12 Teams, in Liga C 15 und in Liga D 16 Nationalmannschaften. Es gibt immer ein Hin- und ein Rückspiel.

In einem Final-Four- Turnier vom 5. bis 9. Juni 2019 (zwei Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und der Final) wird der erste NL-Gewinner ausgespielt. Der Gastgeber für das Mini- Turnier ist einer der vier Teilnehmer. Die Uefa bestimmt den Ort nach der Gruppenphase. Die Letzten der Gruppen in den Ligen A, B und C steigen ab. Die ersten der Gruppen B, C und steigen auf.

In welcher Gruppe ist die Schweiz?

Die Nati gehört bei der Premiere der neuen Nationenliga zu den 12 besten Teams (Kriterium: Der Länderkoeffizient) und wird bei der Auslosung am Mittwoch aus Topf 2 (mit Frankreich, England und Italien) gezogen. Portugal, Spanien, Deutschland und Belgien. Polen, Island, Kroatien und Holland ergeben Topf 3.

Und wer fährt schlussendlich an die EM?

Die EM-Qualifikation in der bisherigen Form, startet nach Ende der Gruppenphase der Nations League – allerdings in einer wesentlich kürzeren Zeit als bisher. Zwischen März und November 2019 werden die 20 Tickets für die EM-2020 ausgespielt. In zehn

Gruppen qualifizieren sich alle Gruppenersten und –zweiten direkt für die Endrunde. Die verbleibenden vier Plätze werden in Playoffs im März 2020 vergeben.

Und hier kommt wieder die Nations League ins Spiel: Die vier besten Teams aus dem Ligen A – D, die sich nicht schon über die reguläre Qualifikation das EM-Ticket gesichert haben, dürfen an den Playoffs teilnehmen. Bereits qualifizierte Nationen machen den Weg für den jeweiligen Gruppenzweiten frei. Was aber passiert, wenn weniger als vier Teams für die Playoffs zusammenkämen? Dann rückt eine Mannschaft aus einer unteren

Liga nach. Ein Beispiel: Wenn Liga A nur drei Playoff-Teilnehmer hat, rückt ein Team aus Liga B nach. So kann sich kein Team ausruhen, denn auch eine Mannschaft aus der schwächsten Gruppe D könnte so am Ende noch für die Playoffs zum Zug kommen.

Wie kommt die Idee der Nationenliga an?

Kleine Nationen freuen sich natürlich über das neue Format und die zusätzliche Chance, an eine EM-Endrunde gelangen zu können. Die Grossen – wie Deutschland – sind weniger erfreut, noch mehr Spiele austragen zu müssen. «Wir brauchen nicht mehr Länderspiele, sondern weniger, denn die Spieler sind physisch absolut am Limit», ist Karl-Heinz Rummenigge der Meinung. «Wenn es keine Nations League geben würde,

dann würde sie wohl auch keiner vermissen», so der Bayern-Boss lakonisch. Auch die Engländer können dem neuen Turnier nichts abgewinnen. So schrieb der Independent: «Das ist weniger ein Sportwettbewerb al ein beklopptes Abenteuer. Ein Versuch, Leben in ein totgeweihtes Produkt einzuhauchen, in dem die künstliche Dramaturgie einer Fernsehshow übernommen wird – und diese schaut übrigens keiner mehr.»