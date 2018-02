Stürmer vergisst, dass sein Team gewonnen hat

Es war ein aufregender Sonntag für den 18-jährigen Marco Hausjell. Der Mittelfeldspieler durfte erstmals für Admira Wacker in der österreichischen Bundesliga spielen. Als Debütant gelang ihm ein sehr ansprechendes Spiel. In der 70. Minute erzielte er sogleich sein erstes Tor. Am Ende gewann Admira gegen den SK Rapid dank eines späten Eigentors der Wiener 2:1.



Einer, der das offenbar nicht mitbekommen hatte, war Neuling Hausjell. Nach dem Spiel sagte er im ORF-Interview über seinen ersten Torerfolg: «Es ist ein wunderschönes Gefühl, ich kann es selbst noch nicht glauben, dass das passiert ist. Dass wir unserem Gegner zum Schluss aber noch Punkte geschenkt haben, ist bitter.» Umgehend erkundigte sich der ORF-Reporter, ob er denn nicht mitbekommen habe, dass die Admira gewonnen habe. Hausjell machte grosse Augen und sagte: «Ach so, ja, Entschuldigung.» Der junge Stürmer nahm es jedenfalls mit Humor. Schauen Sie die kuriose Szene im Video nach.

(cst)