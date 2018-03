Swissquote dank ManUtd im Konzert der Grossen

Es gibt Momente im Leben, da scheint die Zeit stillzustehen. So wie im vergangenen November im Old Trafford, als Zlatan Ibrahimovic sieben Monate nach seinem Kreuzbandriss im Theatre of Dreams in der 77. Minute den Rasen betritt und im Publikum ekstatische Zustände auslöst. Zeitgleich blitzt entlang der Bande rund ums Spielfeld die Werbung von Swissquote auf.

Was Anfang der Neunzigerjahre in einer Garage begann, liest sich heute wie ein Wirtschaftsmärchen. Vor fast 30 Jahren gründete Marc Bürki mit Paolo Buzzi eine IT-Firma, die sich mit Finanz-Software und Internetanwendungen einen Name machte. 1996 erfolgte unter dem Namen Swissquote der Startschuss für das erste offene Schweizer Online-Brokerportal. Nach dem Börsengang im Mai 2000 etablierte sich Swissquote als grösste nationalen Onlinebank. Über die Trading-Plattform können über 2,5 Millionen Produkte gehandelt werden.

Über 75'000 Zuschauer im Stadion und Millionen vor dem TV begleiten das Comeback des schwedischen Superstars und werden zeitgleich vom Schriftzug der Schweizer Onlinebank geblendet. «Perfektes Timing», nennt das Marc Bürki, CEO von Swissquote. «Gerade in solchen Momenten hat man das Gefühl, bei den Grossen dabei zu sein.»

Jeder zweite Zuschauer kommt aus Asien

Als globaler Sponsor von ManUnited investiert Swissquote seit drei Jahren jede Saison mehrere Millionen Franken und profitiert dabei von der internationalen Strahlkraft des englischen Rekordmeisters. «ManUnited ist der beliebteste Verein der Welt und hat eine riesige Fanbasis», sagt Jan De Schepper, Leiter Marketing von Swissquote.

Im Visier hat die grösste Schweizer Onlinebank primär den asiatischen Markt, wo die Premier League fast die Hälfte der TV-Quote generiert und der für die Akquisition von Neukunden einer der stärksten Wachstumstreiber ist.

Rekordbilanz 2017

Besondere Beachtung finden Spitzenspiele wie das nächste Duell zwischen ManUnited und Liverpool. Der Klassiker wird am Samstag bereits am frühen Nachmittag angepfiffen; in China ist dann Primetime. Die Präsenz in der attraktivsten Liga der Welt zeigt sich auch in der Jahresbilanz: Vor einer Woche feierte Swissquote ein Rekordergebnis mit einer Umsatzsteigerung von 25 Prozent bei doppeltem Reingewinn.