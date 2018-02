Usain Bolt meint es jetzt ernst mit dem Fussball

Usain Bolt dominierte die Leichtathletik nach Belieben, ist achtfacher Olympiasieger und hält immer noch die Weltrekorde über 100 Meter, 200 Meter und in der 4x100-Meter-Staffel. Zudem ist er ein Fan von Manchester United und nutzt jede Gelegenheit, Fussball zu spielen.

Sei es in Manchester, bei Borussia Dortmund oder am Strand von Rio. Bolt und der Ball, das scheint zu passen. Nun gab der 31-jährige Jamaikaner auf Facebook bekannt, dass er seinen ersten Vertrag unterzeichnet habe.

Für welchen Verein er in Zukunft spielen wird, will er am 27. Februar bekannt geben. Zuletzt absolvierte er ein Probetraining beim südafrikanischen Erstligisten Sundowns FC.





Usain Bolts Ankündigung auf seiner Facebook-Seite.

Bolt ist keineswegs der erste Superstar, der sich in einer anderen Sportart versucht hat. Michael Jordan spielte Baseball. ehe er nach einigen Jahren zum Basketball zurückkehrte. Ivan Lendl nahm an fünf professionellen Golfturnieren teil. Zahlreiche andere taten es ihnen gleich mit mehr oder weniger Erfolg.

(sal)