Was trägt denn Coutinho da für eine Hose?

Philippe Coutinho gab sich bei seiner Präsentation gelassen – für einige Fans etwas zu gelassen, was seine Garderobe betraf. Der Brasilianer lächelte glücklich in die vielen Kameras, zeigte sich locker, machte immer wieder das Hang-Loose-Zeichen – und erfreut, endlich beim FC Barcelona angekommen zu sein. «Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich habe immer gesagt, dass es ein Traum ist, was ich hier erlebe. Es ist unglaublich zu wissen, dass ich mit Idolen wie Messi, Suárez, Iniesta und Piqué zusammen leben und spielen kann», sagte der ehemalige Liverpool-Spieler, der für 160 Millionen Euro – laut englischen und spanischen Medien ist das die Ablösesumme von 120 Millionen Euro plus 40 Millionen an erfolgsabhängigen Zahlungen – den Arbeitgeber wechselte.

Umfrage Was halten Sie von Coutinhos Hose? Das sieht doch stylisch aus, find ich cool.

Ich habe nur auf sein hübsches Gesicht geschaut, sorry.

Das geht gar nicht, der läuft ja rum wie ein Penner.

Das ist mir ziemlich egal, Hauptsache, er hilft Barça zum Titel in der Liga und in der Champions League.

Zu reden gab aber nicht die Lockerheit des 25-Jährigen. Nein, seine Hose war Gesprächsthema Nummer eins. Diese hing oben sehr tief, schlabberte herum, unten war sie extrem eng. Der Fussballer konnte auch nicht mit kräftigen Waden von den Baggy-Pants ablenken. Selbst Barça schien der Auftritt in dieser Garderobe etwas peinlich gewesen zu sein. Auf dem offiziellen Twitter-Account wiesen die Katalanen nach der Live-Vorstellung (siehe Video oben) speziell auf das Oberteil des Neuzugangs hin, um von der Hose etwas ablenken zu können.

Ein Fan brachte es auf den Punkt: «Er braucht einen Gurt!»

Erst gerade angekommen und schon verletzt



Das Debüt von Coutinho verzögert sich aber um ein paar Wochen. Der offensive Mittelfeldspieler leidet offenbar an einer Muskelverletzung im rechten Oberschenkel und wird bis Ende Januar ausfallen.

Nach einer optimistischen Prognose der Ärzte könnte Coutinho allenfalls am 28. Januar im Heimspiel gegen Alaves erstmals für den FC Barcelona spielen. Wahrscheinlicher aber ist ein Debüt am 4. Februar im Derby gegen Espanyol Barcelona, für das Coutinho 2012 während sechs Monaten gespielt hat.

(hua/sda)