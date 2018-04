FCZ-Fans setzen Zeichen gegen teure Cup-Tickets

100 und 120 Franken für einen Platz auf der Tribüne – die Preise für den Schweizer Cup-Final zwischen dem FC Zürich, der im Stade de Suisse am 27. Mai (Anpfiff 14 Uhr, live im Ticker) gegen die Young Boys Heimrecht geniesst, sind gesalzen. Für einen Platz im Fan-Sektor hinter dem Tor sind 50 Franken fällig. Diese Preise prangert die Zürcher Südkurve auf ihrer Webseite an. «Für Schüler oder Lernende wird der Cupfinal zum Luxus. Wer vorhatte, das Spiel mit seiner Familie von der Tribüne aus zu verfolgen, muss mit Ausgaben von mehreren hundert Franken rechnen.»

Vergünstigungen beispielsweise für Studierende oder jüngere Fans unter 14 Jahren gibt es nicht. Alle werden vom Schweizerischen Fussballverband (SFV), der den Cupfinal organisiert, gleichermassen zur Kasse gebeten. Die Preispolitik habe offenkundig nicht zum Ziel, ein Fussballfest für alle zu sein, so die Südkurve weiter.

Ein «scheinheiliges» Argument

Gegen «die horrenden Ticketpreise, die nochmals höher sind als beim Final im vergangenen Jahr», will die Südkurve ein Zeichen setzen und hat sich darum dazu entschieden, 300 ermässigte Karten für den FCZ-Sektor an Jugendliche unter 18 Jahren zu verkaufen. Die Südkurve übernimmt 15 Franken pro Ticket. So kann pro Person ein Ticket für 35 Franken erworben werden. Der Verkauf findet am 4. Mai ab 19 Uhr im Fanlokal an der Hohlstrasse statt.

Das Argument des SFV, wonach im Preis auch die Hin- und Rückreise inbegriffen sei, sei ein «scheinheiliges». «Die Kopplung des Tickets an eine von den Behörden diktierte Anreise ist ein Schritt in Richtung Kombiticket, egal, wie man es darstellt.» Den Fans soll es selbst überlassen sein, wie sie zum Spiel kommen. Zudem profitieren die Fans aus Bern ja nur in sehr geringem Masse vom inbegriffenen ÖV-Angebot (Anm. Red.).

Die Südkurve schliesst ihre Mitteilung mit einem Appell an den Fussballverband ab, der sich für eine «solidarische Preispolitik einsetzen und dafür sorgen soll, dass der Fussball allen zugänglich ist».

(dmo)