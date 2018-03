«Es ist schade, dass einige ausser Form sind»

Es ist noch nicht lange her, dass man sich Sorgen um den jungen Angreifer machen musste. Nach langer Verletzungspause fand er nur schwer den Tritt, wurde von Trainer Domenico Tedesco oft übergangen. Aber die Probleme von Breel Embolo scheinen mit dem letzten Schnee des Winters wegzuschmelzen.

Seit der 1:2-Pleite am 10. Februar gegen Bayern spielt der 21-Jährige bei Schalke regelmässig: Viermal stand er in der Startelf, zweimal kam er als Joker zum Einsatz. Beim 1:0-Sieg in Wolfsburg trug Embolo einen grossen Anteil bei. Schalke-Captain Ralf Fährmann lobte den Schweizer nach dem Spiel: «Seine Einwechslung hat uns richtig gut getan – wie er mit seinem Körpereinsatz die langen Bälle festgemacht und für Unruhe gesorgt hat.» Insgesamt lief der ehemalige Bebbi in dieser Saison in 18 Ligaspielen (zwei Tore) auf und nähert sich Schritt für Schritt seiner Form vor der Verletzung. Das Wort Flop-Millioneneinkauf (28 Millionen Franken) nimmt auf Schalke inzwischen keiner mehr in den Mund.

Positiv wie eh und je

Wie viel Prozent Embolo von seiner Topform entfernt ist, kann er nicht sagen. «Schwer zu sagen, denn die Maschinen oder Geräte, an die man im Training oft angehängt ist, zeigen nicht an, auf wie viel Prozent man ist. Ich habe immer gesagt, dass ich Spielpraxis brauche. Die bekomme ich jetzt und versuche, der Mannschaft mit Toren und Vorlagen etwas zurückzugeben. Die aktuelle Situation passt mir. Es wird viel mit dem Trainer geredet, wir haben einen guten Lauf und ich bin voll dabei», sagt der werdende Vater – Freundin Naomi erwartet ein Töchterchen – am Mittwoch in Athen, wo er weiter Selbstvertrauen tankt.

Motiviert das private Glück zusätzlich? «Natürlich freue ich mich riesig und das Kind macht es ein wenig spezieller, aber das ist noch im Hinterkopf. Es warten noch wichtige Aufgaben national mit Schalke und international mit der Nationalmannschaft», sagt Embolo.

Macht Embolo den Shaqiri?

Tore und Vorlagen kann die Nati brauchen, zumal mit Xherdan Shaqiri der zurzeit beste Torschütze (64 Spiele/20 Tore) in Athen nicht dabei ist und Haris Seferovic sowie Josip Drmic Spielminuten fehlen. «Es ist schade, dass einige ausser Form sind, denn wir brauchen alle», sagt Embolo. «Wir ärgern uns für den anderen, wenn einer nicht spielt, denn wir sind wie eine kleine Familie.» Des einen Freud, des andern Leid bleibt es dennoch. Denn Embolo könnte gegen Griechenland zum Zug kommen, weil Xherdan Shaqiri fehlt.

Den Stoke-Söldner zwickt die Wade und er sei müde, rapportierte «XS» letzten Mittwoch Nati-Coach Vladimir Petkovic. Shaqiri bleibt in England, wo er seine Wade behandeln lässt. Die Rolle von Shaqiri könnte am Freitag Embolo einnehmen. Eine andere Möglichkeit wäre ein Einsatz ganz vorne im Sturm. Wo ihn Trainer Vladimir einsetzt, ist Embolo egal. «Hauptsache, ich bin auf dem Platz», sagt er.