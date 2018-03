«Ich hoffe, dass es der FCB noch herumbiegen kann»

Wäre der Gebäudekomplex auf dem Trainingsgelände von AEK Athen zusammengekracht und hätte alles unter einer Staublawine begraben, würde Manuel Akanji wahrscheinlich nicht einmal husten. Es ist beeindruckend, welche Ruhe der junge Verteidiger ausstrahlt. Dabei hat er alles andere, als eine ruhige Zeit hinter sich.

Innerhalb von zweieinhalb Jahren schaffte der heute 22-Jährige den Aufstieg vom FC Winterthur in der Challenge League zum BVB in die Bundesliga und schickt sich nun an, Stammspieler in der Nati zu werden. Wahnsinn das Tempo, das Akanji vorlegt. Und was sagt der Verteidiger, der von einem Journalisten wegen seiner Ruhe kurzerhand als «cooler Hund» bezeichnet wurde, dazu? Ganz cool eben: «Ich habe gerne Herausforderungen!»

Manuel Akanji, entspricht die Stimmung in der Nati dem Athener Frühlingserwachen?

Manuel Akanji: Auf jeden Fall! Alle haben sich sehr auf das Wiedersehen gefreut. Wir hatten bis jetzt eine gute Zeit, aber wir trainieren auch hart. Am Freitag haben wir das erste Spiel vor uns und hoffen, dass es auch da gut laufen wird.

Es geht noch 85 Tage bis zur WM. Spüren Sie den Countdown schon?

Irgendwie schon, aber irgendwie ist die WM trotzdem noch weit weg. Aber natürlich freue ich mich sehr darauf und hoffe, dass ich dann auch dabei sein kann.

Man hat das Gefühl, dass in der Verteidigung einige Fragen offen sind, nachdem einige Spieler nicht regelmässig zum Einsatz kommen oder verletzt waren. Ist das Ihre Chance?

Ja, aber schlussendlich will ich mich nicht mit anderen befassen, sondern muss und will meine eigene Leistung abrufen. Am Ende muss der Trainer entscheiden, wenn er aufstellen will. Ich werde alles versuchen, damit ich spielen kann.

Das Trainingscamp und die Tests gegen Griechenland und Panama stehen auch unter dem Motto «sich empfehlen». Machen Sie sich Gedanken, dass Sie in den nächsten Tagen liefern müssen?

Ich versuche jeden Tag Gas zu geben, aber wir werden sehen, was am Schluss dabei herauskommt. Wenn ich in einem der Testpartien spielen sollte, bedeutet das ja nicht, dass ich an der WM dabei bin und umgekehrt. Also muss ich hier Gas geben und danach auch wieder in Dortmund.

Sie haben sich innerhalb von zweieinhalb Jahren von Winterthur zu Dortmund gespielt. Was sagen Sie zu dem rasanten Tempo?

(lacht) Ich habe gerne Herausforderungen. Ich habe mit dem Wechsel nach Dortmund sicher einen grossen Schritt gemacht und glaube, er hat sich auch ausbezahlt. Aber das ist kein Grund, sich auszuruhen. Ich will mich weiterhin jeden Tag verbessern und zeige das auch im Training.

Wie war die erste Zeit in Dortmund für Sie?

Es war alles ein wenig turbulent, weil ich nicht genau wusste, ob es mit dem Wechsel klappt oder ob ich weiterhin beim FC Basel bleibe. Aber ich habe versucht, mich so weit es ging auf mich zu konzentrieren und das zu machen, was ich am Besten kann – Fussball spielen. Egal, ob beim BVB oder in Basel. Dann hat es plötzlich ganz schnell geklappt, so konnte ich mich nicht einmal richtig von meinen Kollegen in Basel verabschieden.

Gespielt haben Sie in Dortmund nicht sofort.

Ich habe gleich zu trainieren begonnen, war auch im Aufgebot, habe aber schnell gemerkt, dass ich noch nicht bereit war zu spielen, weil ich die Mannschaft erst eine Woche kannte. Ich habe mich dann immer besser eingefunden, musste aber ein paarmal zuschauen – was nicht ganz einfach war. (lacht) Aber ich wusste, dass ich meine Chance bekommen werde und der Trainer hat nach zwei, drei Wochen auch mit mir gesprochen und mir erklärt, wo genau ich stehe. Zuletzt bin ich auch zu mehr Spielzeit gekommen und glaube, dass es recht gut gelaufen ist.

Was macht es effektiv so schwierig, in eine neue Mannschaft reinzukommen?

Es ist mir nicht wirklich schwer gefallen, denn es haben mich alle Kollegen sehr gut aufgenommen. Schlussendlich spielen wir alle Fussball, sei es in Dortmund oder in Basel.

Winterthur. Basel. Dortmund. Challenge League. Super League. Bundesliga. Welches war der grösste Schritt?

Ich glaube, die grösste Mühe hatte ich schon von Winterthur zu Basel, weil es eine andere Liga war. Klar, das ist es auch von Basel in die Bundesliga, aber wir haben mit dem FCB schon auf hohem Niveau gespielt – auch in der Champions League - und so wusste ich einigermassen, was auf mich zukommt.

Was sagen Sie eigentlich zur aktuellen Situation des FCB?

Das macht mich ein wenig traurig, aber die Saison ist noch nicht fertig. Nach der Natipause treffen sie auf YB und wenn sie gewinnen, kann es schon noch einmal eng werden. In Bern braucht es aber wirklich einen Sieg, sonst wird es immer schwieriger. Aber ich hoffe, dass es der FCB noch einmal herumbiegen kann.

Sie haben vorher erwähnt, dass Sie kaum Zeit hatten sich richtig zu verabschieden. Wollen Sie das Versäumte nachholen?

Das will ich sicher, aber bisher bot sich keine Gelegenheit dazu. Aber wir sind etwas früher mit der Meisterschaft fertig und dann will ich ein FCB-Spiel besuchen.