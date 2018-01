«Brauchen solche Gegner, um besser zu werden»

Nur ein leichtes Zucken um die Mundwinkel war bei Nati-Trainer Vladimir Petkovic erkennbar, als der ehemalige portugiesische Nati-Star Deco am Mittwoch die Nations-League-Gegner für die Schweiz zog. Es ist wohl kein Traumlos mit Gegnern wie Weltmeister Deutschland oder Spanien, dennoch war der Tessiner zufrieden und zuversichtlich.

«Die Schweiz ist mit zwei interessanten Gegnern in einer interessanten Gruppe. Mein erster Eindruck stimmt mich zuversichtlich, dass wir mit Belgien und Island werden mithalten können. Wir möchten den ersten Platz anstreben!», so der Nati-Coach auf der Verbands-Website. Das Los mit Belgien und Island ist attraktiv. Obrigado, Deco!

Petkovic lobt «individuelle Klasse» der Belgier

Die Schweiz trifft im Rahmen des neuen Wettbewerbs auf keine unbekannten Gegner. «Die Belgier verfügen über grosse individuelle Klasse. Ich habe nicht vergessen, dass wir in der Vorbereitung zur EM 2016 in Genf eine starke Leistung gegen sie gezeigt haben, obwohl wir am Ende leider mit 1:2 verloren haben. Aber mein Team braucht solche Gegner, um noch besser zu werden», sagte Petkovic unmittelbar nach der Auslosung.

Das besagte Spiel fand am 28. Mai 2016 in Genf statt. Die Mannschaft von Petkovic hat das zweitletzte Vorbereitungsspiel für die EM in Frankreich trotz eines Tors von Blerim Dzemaili verloren.

Stars gegen Sympathieträger

Die Mannschaft des spanischen Trainers Roberto Martínez, der nach der enttäuschenden EM 2016 von Marc Wilmots übernommen hatte, ist mit internationalen Stars gespickt. Darunter Kevin de Bruyne (Manchester City) mit einem aktuellen Marktwert von 110 Millionen Euro, Angreifer Romelu Lukaku (ManUnited, 85 Millionen), die Hazard-Brüder Eden (Chelsea, 100 Millionen) und Thorgan (Gladbach, 20 Millionen) s0wie Keeper Thibaut Courtois (Chelsea, 50 Millionen).

Die Isländer – mit dem ehemaligen FCB-Star Birkir Bjarnason - haben keine solch klingenden Namen zu beiten, aber ihnen gehören seit der EM in Frankreich die Sympathien der Fussball-Fans. Mit ihrem «Huh»-Jubel sorgten sie für ausgelassene Stimmung.

Auf die Isländer traf die Nati letztmals in der WM-Quali 2014. Auswärts hatte die Schweiz unter Petkovic-Vorgänger Ottmar Hitzfeld glatt 2:0 gewonnen. Das Heimspiel hingegen hat so mancher Schweizer nicht vergessen. Die Schweiz gab im September 2013 eine 4:1-Führung aus der Hand und trennte sich von Island 4:4.

Nations League «eine gute Sache»

«Diese Nation ist mittlerweile seit einigen Jahren auf allen Ebenen mit sehr starken Generationen ausgestattet. Ich bin gespannt, ob wir in der Lage sein werden, unser Spiel durchzusetzen», sagt Petkovic zum Gegner aus dem Norden.

«Die Nations League ist eine gute Sache. Man muss sich nicht nach Gegnern für Testspiele umsehen. Die Partien können einen weiterbringen. Aber ob die Nations League ein Erfolg ist, sieht man erst auf dem Platz», so Petkovic zum neuen Wettbewerb. Und SFV-Präsident Peter Gilliéron sagt: «Ich habe damals für die Einführung der Nations League gestimmt und glaube, dass es eine gute Idee ist, auch wenn heute alles noch ein wenig kompliziert scheint.»

Die Gruppenspiele (jeweils Hin- und Rückspiel) steigen zwischen dem 6. und 11. September, dem 11. und 16. Oktober sowie dem 15. und 20. November 2018. Die vier Gruppensieger der Liga A spielen im Juni 2019 den ersten Sieger der Nations League aus.