Kult ist er schon, macht er sich nun zur Legende?

Nach 120 Minuten stand es zwischen YB und dem FCB 0:0. Im Stade de Suisse musste das Penaltyschiessen entscheiden. Für YB trafen Gilles Yapi, Felix Bastians und Marco Schneuwly, Xavier Hochstrasser schoss übers Tor. Ivan Ergic und Scott Chipperfield verwandelten für Rotblau. YB-Goalie Marco Wölfli klärte gegen Beni Huggel und David Abraham. Es stand 3:2 für die Berner. Jürgen Gjasula musste unbedingt treffen. Aber wieder hexte Wölfli. Die Berner jubelten. Ein Radioreporter kriegte sich auf der Tribüne kaum mehr ein und brüllte unentwegt: «Jawoll, jawoll –YB isch im Göppfinau!»

Das ist neun Jahre her. Wölfli, nach der Verletzung von David von Ballmoos (Schulterluxation) wieder die Nummer 1 im YB-Tor, erinnert sich an den Tag im April 2009, als wäre es gestern gewesen. «Wir konnten damals weiterkommen und es war ein schöner Match», sagt der YB-Keeper. Lange mag sich der 35-Jährige aber nicht in der Vergangenheit aufhalten. «Wir bereiteten uns gut vor, aber Penaltyschiessen ist auch Glückssache.» Auf seine Sternstunde angesprochen zu werden, ist ihm unangenehm.

Er muss auch kein Held sein. Geht es nach Wölfli, würde er den Cup-Halbfinal (heute ab 20.15 live bei uns im Ticker) vorzugsweise in 90 Minuten entschieden wissen. Das wiederum würde ihn einen Schritt näher an einen Traum bringen: den ersten Titel nach bald 20 Jahren bei YB.

Degradierungen und Comebacks

Als YB 1987 zum letzten Mal den Cup gewann, war Wölfli knapp vier Jahre alt. 31 Jahre später könnte er Geschichte schreiben. Er, der mit mehr als 400 Partien für YB, zwei Cup-Finals und zwei Finalissimas schon für einige Kapitel gesorgt hat und dessen Geschichte von Tiefschlägen, Dramen, Degradierungen und Comebacks für jede Menge mehr Stoff gut ist.

«Es geht um YB, nicht um mich», so der Goalie. «Wir wissen, dass wir stark sind, und es geht in einem Halbfinal um alles oder nichts. Wir wollen Basel schlagen.» Es wäre die Krönung seiner Karriere – auch wenn er das so nie sagen würde.

Die Aussichten dazu sind so gut wie seit Jahren nicht mehr. YB hat einen Lauf, führt die Tabelle in der Super League souverän vor dem FCB an, hat 2018 noch kein Spiel verloren und nach der Winterpause schon zehn Tore erzielt. Der überragende Mann ist Guillaume Hoarau.

Goalgetter Hoarau ist fraglich

Der baumlange Stürmer hat sechs der zehn Tore geschossen. Aber hinter dem YB-Goalgetter der Stunde steht ein Fragezeichen. Hoarau liess sich am Samstag beim 1:0 (den Siegtreffer erzielte er selber) gegen Sion in der 73. Minute verletzungsbedingt auswechseln. «Wir schauen von Tag zu Tag», liess YB ausrichten. Die Berner hoffen aber, den Stürmer bis heute Abend fit zu bekommen. Allerdings hat YB schon in der Vorrunde bewiesen, dass es auch ohne den Franzosen geht.

Beim FCB hingegen läuft die Torproduktion nicht nach Wunsch. Rotblau hat zwei der drei Meisterschaftsspiele nach der Winterpause verloren und die Offensive hat mit nur zwei Treffern (auswärts in Thun) bisher noch viel Luft nach oben. Pikant: Gegen Lugano (Elyounoussi) wie auch gegen St. Gallen (van Wolfswinkel) versemmelte der FCB einen Penalty.

Apropos vergeigen: Zum Titel reichte es YB 2009 nicht. Die Berner unterlagen im Final gegen Sion nach einer 2:0-Führung am Ende noch 2:3.