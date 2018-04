Der Red-Bull-Wahnsinn von Shanghai

Für einmal waren es nicht Ferrari und Mercedes, die das Rennen bestimmten. Kein Vettel, kein Hamilton. Für einmal kam Red Bull ins Rampenlicht. Ein perfekt getimter Boxenstopp, eine sensationelle Aufholjagd und der verdiente Sieg: Die roten Bullen erwischten einen fast perfekten Tag.

Zu verdanken haben sie dies Daniel Ricciardo. Der 28-jährige Australier startete aus der dritten Reihe ins Rennen und drehte seine Runden lange Zeit an fünfter oder sechsten Position. Doch dann kam die Safety-Car-Phase, ausgelöst durch einen Toro-Rosso-Crash – der Wendepunkt im Rennen. Nach einem perfekten Boxenstopp des Teams und mit den frischesten Reifen auf der Strecke setzte Ricciardo zur spektakulären Aufholjagd an. Innert weniger Runden überholte er hintereinander Teamkollege Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und den in Führung liegenden Valtteri Bottas. Daraufhin verteidigte er Platz eins souverän und feierte seinen sechsten Sieg der Karriere.

Perfektion: Innerhalb weniger Sekunden werden beide Red-Bull-Boliden abgefertigt. Quelle: F1 Writers



Verstappen mit ungestümen Überholmanöver

Nach der Zieleinfahrt zeigte der Australier Humor: «Ich glaube, ich kann keine langweiligen Rennen gewinnen.» Bei der Siegerehrung griff Ricciardo auf seine ungewöhnliche Tradition zurück: Er trank den Champagner aus seinem Schuh.

Der Champagner im Schuh: Eine Tradition beim Australier. Quelle: SRF

Neben Ricciardo sorgte auch Teamkollege Verstappen für Aufsehen – wenn auch in negativer Hinsicht. Der 20-jährige Holländer, bekannt für seine Risikofreude, ging zu optimistisch in den Zweikampf mit Vettel und verursachte prompt eine Kollision. Die Konsequenz: Verstappen wurde mit einer 10-Sekunden-Strafe sanktioniert und wurde am Ende Fünfter. Vettel indes fand sich am Ende des Rennens auf Rang 8 wieder, bleibt in der Fahrer-Wertung der WM jedoch in Führung.

Verstappen riskiert zu viel und kollidiert mit Vettel. Quelle: SRF

(nry)