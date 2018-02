Grenzerfahrung vor der Premiere in der MotoGP

17 Tage noch, bis für Tom Lüthi die Stunde der Wahrheit schlägt. Am 16. März steigt in Doha die erste Trainings­session zum GP von Katar, dem ersten Rennen der neuen ­Motorrad-Saison, und dann gilt es ernst für den 31-jährigen ­Emmentaler. Nach seinem Aufstieg in die Moto-GP-Kategorie misst er sich bald offiziell mit den besten Piloten der Welt, mit Marc Márquez, Valentino Rossi oder Jorge Lorenzo.

Sechs Testtage auf der 260 PS starken Honda-Maschine hat Lüthi inzwischen hinter sich, doch diese Auftritte waren noch wenig verheissungsvoll. Lüthi verlor auf die Besten viel Zeit, anfänglich über vier Sekunden, und er spürte, wie schwierig es sein würde, das Motorrad zu bändigen. «In den ersten Runden war ich ­extrem überfordert», gesteht er im Rahmen eines Auftritts an der Motorradmesse Swissmoto in Zürich. Er habe schnell gemerkt: «Wow, mir fehlt es wirklich noch an Erfahrung!»

Rückstand nach Fussbruch

Gut zwei Wochen vor dem Saisonstart mangelt es Lüthi vor allem an Kilometern, an Testtagen – sein Teamkollege Franco Morbidelli hat total rund 430 Kilometer mehr zurückgelegt als er. Kurz vor dem Saisonende hatte sich der Schweizer bei einem Sturz den linken Fuss gebrochen, er musste deswegen die ersten Testtage sausen lassen. Ungünstige Voraussetzungen für die Vorbereitung auf die ultimative Herausforderung: die Königsklasse.

«Es läuft alles viel schneller ab, wir sind ständig bei 300 km/h, und der Kopf muss schneller mitkommen, damit ich die Elektronik bedienen kann», erklärt Lüthi.Wegen der kräftigeren Motorräder und der höheren Tempi muss der Berner seinen Fahrstil anpassen und kann sich nur langsam ans Limit herantasten. Auch Morbidelli, im vergangenen Jahr immerhin Moto2-Weltmeister, bekundet damit seine Mühe und ist schon dreimal gestürzt. «Es ist eine Gratwanderung», findet Lüthi.