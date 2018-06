Lüthi gegen Morbidelli ist auch Nati gegen Seleção

Genauer gesagt auf dessen Rennstrecke, dem Circuit de Catalunya, und in der Box des Moto-GP-Rennstalls Marc VDS: zwischen Tom Lüthi, dem Schweizer, und seinem Teamkollegen, dem Italo-Brasilianer Franco Morbidelli.

«Gleich nach unserer Ankunft hat mich Tom auf das Spiel angesprochen», erzählt Fussballfan Morbidelli, der eigentlich zur Squadra Azzurra hält, mangels Squadra Azzurra an der WM aber zur Heimat seiner Mutter wechselt. Und für den 23-jährigen Römer steht ausser Frage, wer im Duell der beiden Teamkollegen siegt: «Ich kenne zwar ein paar Schweizer Spieler, aber die meisten Namen sind nicht so bekannt. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die Schweiz gewinnt», zeigt er sich siegesgewiss.

Gegen Serbien an der Grillparty

Ob sich die beiden die Partie vom Sonntag im Anschluss an ihr Moto-GP-Rennen zusammen ansehen werden, ist noch offen. Am Montag stehen auf dem Circuit de Catalunya Testfahrten an, beide bleiben also auf der Rennstrecke. «Ich kenne die Pläne von Franco nicht, aber lustig wäre es schon», sagt Lüthi dazu. In der brandneuen VIP-Zone seines Rennstalls hat es genügend Platz für ein Public Viewing.

Der 31-jährige Emmentaler selbst ist kein riesiger Fussballfan, viel mehr interessiert ihn Eishockey. Stehen aber Welt- und Europameisterschaften an, lässt er sich auch gerne vom Fussballfieber anstecken. «Vor allem, wenn die Schweizer gut spielen», ergänzt er. Das zweite Schweizer Gruppenspiel heute in einer Woche gegen Serbien wird er bei einem Kollegen ansehen, der eine Grillparty organisiert.

