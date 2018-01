Schumacher-Tochter postet rührenden Gruss

Michael Schumacher, der am 29. Dezember 2013 in Meribel in den französischen Alpen verunglückte, wurde am 3. Januar 49 Jahre alt. Aus aller Welt schickten die Fans ihre Glück- und Genesungswünsche mit dem Hashtag #keepfighting (Kämpf weiter).

Ein Beitrag berührt dabei besonders, nämlich der von Schumacher-Tochter Gina. Auf Instagram veröffentlichte die 20-Jährige ein Schwarz-Weiss-Bild ihres Vaters (oben) aus der Zeit bei Ferrari. Es zeigt Schumi in einer nachdenklichen Pose. Dazu schrieb sie: «Happy Birthday dem besten Vater überhaupt. Wir lieben dich.» Versehen war der Gruss ebenfalls mit dem Hashtag #keepfighting.

Welt- und Europameisterin

Das älteste Kind des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters kommt ganz nach seinem Vater. Gina-Maria, wie sie mit vollständigem Vornamen heisst, ist ihrerseits Welt- und Europameisterin in Reining, einer Disziplin des Westernreitens.

Ein Beitrag geteilt von Gina Schumacher Offical (@gina_schumacher) am Nov 28, 2017 um 3:37 PST

Wie der Vater, so der Sohn, könnte es zudem heissen, wenn man an Mick Schumacher denkt, den 18-jährigen Sohn. In seinen Adern fliesst ebenfalls Benzin. Mick ist Rennfahrer in der Formel 3.

