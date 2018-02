Marco Odermatt auf den Spuren von Beat Feuz

Im Bündnerland räumt Marco Odermatt die goldenen Auszeichnungen ab, wie das bisher an Nachwuchs-Titelkämpfen nur einem einzigen Schweizer in ähnlichem Stil gelungen ist: Beat Feuz. Der Abfahrts-Weltmeister aus dem Emmental sicherte sich 2007 wie nun Odermatt Gold in Abfahrt, Super-G und Kombination, einen Team-Wettkampf gab es damals noch nicht.

In der Kombination vom Sonntag lag Odermatt nach dem Slalom auf Platz 6, mit 87 Hundertstelsekunden Rückstand auf seinen führenden Teamkollegen Semyel Bissig, einen weiteren Nidwaldner. Doch im Super-G entschied Odermatt auch diese Prüfung für sich. Der 20-Jährige aus Buochs schob sich dank Bestzeit in der Speed-Disziplin an allen vorbei auf Platz 1. Bissig wurde mit 0,25 Sekunden Rückstand Zweiter.

Fünfter Triumph ist möglich

Matthias Iten und Arnaud Boisset rundeten mit den Rängen 5 und 6 die grossartige Schweizer Gesamtleistung ab. Für Odermatt liegt aber selbst eine fünfte Goldmedaille noch durchaus drin. Denn am Dienstag folgt der Riesenslalom, seine eigentlich stärkste Disziplin, in der er auch schon im Europacup triumphiert hat.

Zuvor hatte Stephanie Jenal Bromze im Super-G errungen – hinter der Norwegerin Kajsa Lie und der Österreicherin Franziska Gritsch. Über den Sieg entschieden lediglich 5 Hundertstel, Jenal als Dritte verlor jedoch bereits 0,63 Sekunden auf Lie. Der Super-G, der wegen Schneefall um zwei Tage verschoben werden musste, forderte viele Ausfälle. Gleich vier der sechs Schweizerinnen schieden aus. Unter ihnen befand sich auch die Urnerin Aline Danioth, die Slalom-Dritte gesichert hatte.

