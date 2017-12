Caviezel verpasst das Podest haarscharf

Alexis Pinturault wurde in der Kombination von Bormio seiner Favoritenrolle gerecht. Der französische Techniker gewann vor zwei Abfahrern, dem Italiener Peter Fill und dem Norweger Kjetil Jansrud. Pinturault errang seinen 21. Sieg im Weltcup, den bereits siebenten in einer Kombination. Er musste allerdings lange um seinen Erfolg bangen. Der Italiener Dominik Paris, der Schnellste der Abfahrt, befand sich auf gutem Weg, ehe er durch einen Einfädler ausschied.

«Es wäre mehr möglich gewesen»: Der Bündner Mauro Caviezel verpasste das Podium knapp. (Video: Tamedia/SRF)

Der Bündner Mauro Caviezel, der WM-Dritte von St. Moritz, verpasste als Vierter das Podium nur knapp. In der Abfahrt hatte er als Achter 1,05 Sekunden auf Paris eingebüsst. Am Ende fehlten ihm 23 Hundertstel auf den drittplatzierten Jansrud. Zufrieden war Caviezel dennoch nicht: «Es wäre mehr möglich gewesen.» Doch immerhin entsprach der vierte Rang seinem zweitbesten Weltcup-Ergebnis. Besser klassiert war er nur letzten Winter beim Finale in Aspen, wo er Dritter im Super-G geworden war. In der Kombination bildete Platz 5 seine bisherige Bestmarke.

Ein Versprechen für die Zukunft

Ein starkes Ergebnis gelang auch dem Bündner Gian Luca Barandun. Der 23-jährige Nachwuchsmann realisierte als Neunter sein bestes Ergebnis im Weltcup. Seine persönliche Bestmarke waren zuvor die beiden 20. Plätze, die er zuletzt in den Abfahrten in Val Gardena und Bormio erreicht hatte.

Kombinations-Weltmeister Luca Aerni hatte es in der Abfahrt nicht in die Top-30 geschafft, weshalb er im Slalom nicht von einer guten Nummer profitieren konnte. Beim Sturmlauf in seiner starken Disziplin wurde der Berner durch einen Einfädler gebremst.





(sda)