Der Olympiafluch der Lauberhornsieger

Patrick Küng, Carlo Janka oder Hermann Maier gewannen in Olympiajahren die Lauberhornabfahrt und gehörten damit automatisch zum Favoritenkreis an den Olympischen Spielen. Dort aber enttäuschten sie. In den vergangenen 30 Jahren galt: Wer am Lauberhorn die Abfahrt gewann, hatte an den Winterspielen im selben Jahr einen schweren Stand. Klicken Sie sich durch die Bildstrecke.

(te)