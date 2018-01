Diese sechs Buchstaben bedeuten ihr die Welt

Die sechs kleinen weissen Buchstaben auf goldenem Grund sind leicht zu übersehen. Sie nehmen ja auch nur wenig Platz ein auf Mikaela Shiffrins Helm, meist verdeckt die Skibrille einen Teil davon. Doch sie haben eine immense Bedeutung für die Amerikanerin. ABFTTB steht auf ihrem Kopfschutz – ein Akronym für «Always Be Faster Than The Boys», «Sei immer schneller als die Jungs».

Gewinnt Mikaela Shiffrin am Dienstag auch den Nachtslalom in Flachau (ab 18 Uhr im Ticker), egalisiert sie den Rekord der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, die es vor ihrem 23. Geburtstag auf 41 Weltcupsiege brachte (total 62). Den Schweden Ingemar Stenmark (total 86) hat Shiffrin in dieser Statistik mit dem Sieg am Sonntag in Kranjska Gora schon eingeholt. Zudem bliebe die US-Amerikanerin auch nach fünf Rennen im neuen Jahr die Einzige, die zuoberst auf dem Podest stand. Wendy Holdener nimmt derweil den nächsten Anlauf, Shiffrin zu schlagen. Die Schwyzerin fuhr diesen Winter im Slalom viermal aufs Podest, noch wartet sie in ihrer Paradedisziplin aber auf den ersten Weltcupsieg. Resultate und Tabellen

Die frühere US-Skifahrerin Heidi Voelker hatte einst ein Poster für die sechsjährige Mikaela signiert und ihre Unterschrift mit diesem Satz ergänzt. Fortan schrieb das Nachwuchstalent die sechs Wörter auf seine Ski – ein permanenter Ansporn, nie genügsam zu werden. Bis heute.

Jede Minute zählt

Auch wenn Shiffrin wahlweise als Mozart des Skisports, Wunderkind oder Jahrhunderttalent bezeichnet wird und zweifellos aussergewöhnliche Anlagen mitbringt, wehrt sie sich gegen den Eindruck, die Erfolge seien ihr in den Schoss gefallen. «Es gibt nur sehr wenige Fälle, in denen jemand als Champion geboren wird», sagt sie und lässt den Satz folgen, der ihren sportlichen Werdegang vielleicht am besten erklärt: «Jede einzelne Minute deines Lebens formt dich zu dem, was du bist.»

Ihre Eltern studierten die Trainingsmethoden der dominierenden Österreicher minutiös, analysierten Videos aktueller Weltcupsieger und legten früh Wert darauf, dass die Tochter jeden Schwung sauber ausführt, und sei es bloss auf den paar Metern vom Ende einer Rennstrecke zum Sessellift – nur keine Zeit verschwenden! Auch heute orientiert sich Shiffrin an einem Österreicher, dem Besten der Besten: an Atomic-Markenkollege Marcel Hirscher. «Ich habe schon ein paarmal mit ihm trainiert, er ist eine Inspiration», sagt sie.

Fällt Mazes Rekord?

Ihre Detailversessenheit, ihr Ehrgeiz und ihr Arbeitsethos haben Shiffrin zur aufregendsten Skifahrerin der Gegenwart gemacht, die diesen Winter vier Slaloms, zwei Riesenslaloms, eine Abfahrt, einen City Event und einen Parallel-Slalom gewonnen hat. Die bei 16 Starts 1281 Punkte gesammelt hat und sich anschickt, Tina Mazes Rekord von 2414 Punkten aus der Saison 2012/13 zu übertreffen. Die am 13. März erst 23 wird und schon bei 40 Weltcupsiegen steht. Die ihren Konkurrentinnen derart enteilt ist, wie wenn sie immer noch in erster Linie das andere Geschlecht jagen würde. ABFTTB.