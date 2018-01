Die Kombination ist dem Tod geweiht

Es ist eine Bankrotterklärung an die Kombination: Alexis Pinturault, der beste Allrounder im Skizirkus, verzichtet heute zum Auftakt der Lauberhornrennen. Der Franzose zieht die Regeneration dem fast sicheren Gewinn der kleinen Kristallkugel für den Disziplinensieger vor.

FIS-Rennchef Markus Waldner sagt, die Athleten würden die Kombi selbst begraben. «Nur noch eine Handvoll Fahrer findet die Übung gut, der grosse Rest findet sie einen Quatsch.»

«Bringt nix, schadet nix»

2020 wird der Zweiteiler aus Abfahrt und Slalom voraussichtlich aus dem Kalender gestrichen und an Grossanlässen durch Parallelrennen ersetzt. Und in Wengen? Bis zu 25'000 Fans besuchten das Rennen bisher, die Veranstalter sprechen von einem überlebenswichtigen Bewerb. Klar ist: Es wird weiterhin drei Rennen geben – am Freitag wohl eine Sprintabfahrt in zwei Läufen ab dem Hundschopf.

Erstaunlich ist, dass das OK im Kampf gegen das drohende Kombi-Aus von Swiss-Ski kaum unterstützt wird, obwohl die Schweizer mit Sandro Viletta den Olympiasieger sowie mit Wendy Holdener und Luca Aerni die Weltmeister stellen. Aber sogar Aerni kann die negative Entwicklung verstehen.

Wie Mauro Caviezel und Justin Murisier hegt der Berner heute Ambitionen. Ganz im Gegensatz zu Marcel Hirscher, der auf einen Start verzichtet. Wie sagte doch Paul Accola nach dem Gewinn der Kombi-Bronzemedaille an der WM 2001? «Bringt nix, schadet nix.»