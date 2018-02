Euphorischer Empfang für Goldjunge Odermatt

Vier Rennen, vier Siege und dazu noch Gold mit dem Schweizer Team – Marco Odermatt erlebte in Davos beispiellos erfolgreiche Junioren-Weltmeisterschaften. Der 20-jährige Nidwaldner gewann die Abfahrt, den Super-G, den Riesenslalom und die Kombi.

Am Sonntagabend ist der Shootingstar in seiner Heimat Buochs von rund 800 Personen empfangen worden. Mit einem Marsch durchs Dorfzentrum bedankte sich Odermatt für die herzliche Begrüssung.

Als Zückerchen für seine Top-Leistungen der letzten Tage wird Odermatt Mitte März am Weltcup-Finale in Åre teilnehmen. Auf der Piste, wo im Februar 2019 auch die WM der Grossen stattfinden wird, ist der Youngster gleich in drei Disziplinen startberechtigt.

(sda)