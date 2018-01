Fans werfen Schneebälle, Kristoffersen tobt

Henrik Kristoffersen schrie in die Kamera, er war ausser sich. Was war geschehen? Er hatte doch die neue Bestzeit gefahren, war Erster, nur noch Topfavorit Marcel Hirscher stand oben und konnte dem 23-Jährigen den Sieg im Slalom von Schladming noch wegschnappen.

Der Norweger war von einigen Fans im zweiten Lauf mit Schneebällen beworfen worden. «Sie haben mich nicht getroffen, aber es war irritierend, wenn man so etwas über einem fliegen sieht. Ich liebe Österreich, da ist es schade, dass drei Leute das für mich fast ruiniert haben», so Kristoffersen. Hirscher, der den Norweger noch abfangen konnte, sagte dazu: «99,9 Prozent der Zuschauer können sich benehmen, aber 0,1 Prozent Deppen gibt es auch hier. Das ist eine Schande, das tut mir leid.»

Reaktionen von anderen Profis

Auch der ehemalige Spitzen-Fahrer Benjamin Raich, heute ORF-Experte äusserte sich zum Vorfall: «Das ist genau das, was der Sport nicht brauchen kann. Da sind irgendwelche Wahnsinnigen am Werk. Das geht überhaupt nicht. Das darf es einfach nicht geben. Das ist ein schlechtes Bild, das wir da abgeben. Wenn man da daneben steht, muss man sofort eingreifen. Denn das geht gar nicht. Stell dir vor, der Schneeball trifft den Henrik am Kopf und der hat einen schweren Sturz.»

Auch andere Fahrerinnen und Fahrer echauffierten sich. So schrieb Mikaela Shiffrin via Twitter: «Es ist nicht nur widerlich, sondern auch gefährlich.»

I don’t care who you are, who you cheer for, what your nationality, or what your reason. Throwing snowballs or any other kind of obstruction AT racers WHILE they are skiing to throw them off is not only disgusting, but dangerous. Get a life.