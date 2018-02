Feuerwerk, Fans, Familie – alles für Gold-Cologna

Dario Cologna hat in Südkorea seine insgesamt vierte olympische Goldmedaille gewonnen. Mit dem Sieg über die 15 Kilometer gelang ihm gar der Hattrick, hatte er über die gleiche Distanz doch schon 2010 in Vancouver und 2014 in Sotschi triumphiert. Bei diesem Palmarès mussten Fans und Familie dem Wahl-Davoser einen gebührenden Empfang bereiten.

(dmo)