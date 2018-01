Feuz und Wengen – eine sonderbare Romanze

Der Emmentaler sagt: «Ich finde keine Erklärung dafür.» An und für sich ist die Strecke mit den vielen Gleitpassagen, aber überschaubaren technischen Schwierigkeiten nicht auf den Abfahrts-Weltmeister zugeschnitten.

Umfrage Gewinnt Beat Feuz den Abfahrtsklassiker erneut? Ja, Feuz holt sich am Samstag den zweiten Sieg in Wengen.

Feuz wird auf dem Podest stehen, aber nicht zuoberst.

Nein, der Weltmeister verpasst die Top 3.

Feuz mag es genau andersrum. «Es spricht nicht viel dafür, dass ich hier schnell bin. Manchmal staune ich selber.» Feuz und Wengen – es ist eine Liebesgeschichte, in der drei Kapitel rausstechen. Am Samstag will Feuz dieser Geschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen. Neben Aksel Svindal und Kjetil Jansrud gilt er als Topfavorit.

Die Premiere

2010 büsste er sechs Sekunden auf Sieger Carlo Janka ein. Es resultierte Platz 42, gerade mal fünf Fahrer (darunter einen Andorraner und einen Belgier) liess er hinter sich. Masslos überfordert sei er gewesen mit der Länge des Rennens, den zweieinhalb Minuten. «Bis zur Hälfte ging es halbwegs, aber kurz danach war mein Tank leer.» Weitgehend aufrecht sei er das Ziel-S gefahren, «nach ein paar Fehlern gings nur noch darum, unten anzukommen».

Der Triumph

2012 fuhr Feuz im Klassiker allen davon. «Das war die perfekte Fahrt. Es wird extrem schwierig, nochmals an diese Leistung heranzukommen.»



Die Rückkehr

Bis zum Wiedersehen dauerte es zwei weitere Jahre. Noch Ende 2012 hatten die Ärzte infolge einer bakteriellen Infektion im linken Knie eine Unterschenkelamputation in Erwägung gezogen. Feuz aber kämpfte sich zurück, er wurde in Wengen Zehnter. Mehr oder weniger auf einem Bein sei er runtergefahren, «konditionell war ich meilenweit von Weltklasse-Niveau entfernt», so der heute 30-Jährige.