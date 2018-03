Wetterpech zum Saisonende

Das Wetter machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nicht einmal die Austragung des Männer-Slaloms war noch möglich. Die Windböen sorgten für zu grosse Schneeverwehungen. Zuvor hatte schon der Riesenslalom der Frauen ersatzlos gestrichen werden müssen.

Dort ging die kleine Kristallkugel für den Disziplinen-Weltcup, die einzige noch offene Entscheidung, an Viktoria Rebensburg. Die gläserne Auszeichnung wäre aber wohl auch dann an die Deutsche gegangen, wenn gefahren worden wäre. Einzig Tessa Worley hätte Rebensburg theoretisch noch gefährden können. Bei 92 Punkten Rückstand hätte die Riesenslalom-Weltmeisterin aus Frankreich gewinnen müssen und Rebensburg hätte zudem nicht in die Top 15 fahren dürfen.

Dritte Kristallkugel für Rebensburg

Viktoria Rebensburg, die Olympiasiegerin von 2010, sicherte sich die Trophäe für die beste Riesenslalom-Fahrerin des Winters zum nunmehr schon dritten Mal nach 2011 und 2012. Letzte Saison war die Kugel an Tessa Worley gegangen.

Bei den Männern waren die Entscheidungen ohnehin schon vor zwei Wochen gefallen. Marcel Hirscher stand seit Kranjska Gora als Weltcup-Gesamtsieger und Gewinner der kleinen Kugel für die Slalom-Wertung fest.

(lif/sda)