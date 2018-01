Küng muss um Olympia-Startplatz zittern

Männer, Abfahrt: Vier Fahrer haben die Selektionskriterien erfüllt: Beat Feuz, Gilles Roulin, Patrick Küng und Mauro Caviezel. Gian Luca Barandun hat mit einem Top-15-Platz und zwei ausstehenden Rennen Chancen. Auch der angeschlagene Carlo Janka macht sich Hoffnungen, mitfahren zu dürfen. Es würde dann wohl zu internen Ausscheidungen in Südkorea kommen. Ex-Weltmeister Küng, dessen Formstand Fragen aufwirft, könnte eine Zitterpartie um seinen Startplatz bevorstehen.

Super-G: Feuz und Thomas Tumler sind qualifiziert. Ein Roulin, Mauro Caviezel, Barandun oder Ralph Weber müssten in nur einem noch zu fahrenden Rennen am Freitag in Kitzbühel in die Top 7 rasen, um sich das Disziplinen-Ticket zu holen.

Riesenslalom: Mauro Caviezels jüngerer Bruder Gino ist gesetzt, genauso wie Justin Murisier und Loïc Meillard. Wollen Elia Zurbriggen oder Luca Aerni im olympischen Riesen starten, wäre von ihnen in Garmisch ein Top-7-Resultat gefordert.

Slalom: Das Team ist vollständig, Aerni, Meillard, Daniel Yule und Ramon Zenhäusern sind mit dabei.

Kombination: Mauro Caviezel und Murisier haben die Selektion geschafft. Weltmeister Aerni, der in Bormio und Wengen zweimal ausschied, wird Swiss-Ski mit grosser Sicherheit nominieren, ein weiteres Rennen steht nicht aus. Auch Barandun (9. in Bormio, out in Wengen) wäre noch eine Option. Über eine mögliche Zulassung entscheidet Swiss Olympic.

Frauen, Abfahrt: Drei Fahrerinnen müssen sich keine Gedanken machen: Michelle Gisin, Lara Gut und Jasmine Flury. Corinne Suter und Joana Hählen haben je einen Top-15-Platz herausgefahren, können in zwei Rennen (beide in Cortina d'Ampezzo) die definitive Qualifikation noch sicherstellen.

Super-G: Das Luxusproblem schlechthin. Mit Gisin, Gut, Flury, Corinne Suter und Hählen haben fünf Athletinnen die Selektion erfüllt. Es wird zu internen Ausscheidungen kommen.

Riesenslalom: Gut, Wendy Holdener und Mélanie Meillard sind gesetzt. Es stehen noch zwei Rennen im italienischen Kronplatz und auf der Lenzerheide an. Es bräuchte aber wohl einen Exploit durch beispielsweise Simone Wild, Vanessa Kasper oder Rahel Kopp für ein weiteres Ticket.

Slalom: Das Team steht: Gisin, Holdener, Meillard und Denise Feierabend haben ihre Tickets auf sicher.

Kombination: Die Frauen bestritten in dieser Saison bisher noch keine Kombination, am 26. Januar bietet sich auf der Lenzerheide die einzige Chance auf eine Selektion. Mit Gut, Gisin, Weltmeisterin Holdener und Meillard stehen einige Hochkaräterinnen bereit.

