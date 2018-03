«Valon ist das Schönste, was mir passieren konnte»

Sie wollte warten, bis das Saisonfinale in Åre vorbei ist. Über Facebook liess Lara Gut am Sonntagmittag verlauten, dass sie mit Valon Behrami eine Beziehung eingangen ist. «Mit Valon habe ich die Kraft erfahren, wie es ist, zu zweit zu sein und eine Person neben sich zu haben, die dich an die Hand nimmt und dich nie alleine lässt. Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte.»

Behrami selbst hat sich noch nicht geäussert. Erst im Februar meldete der Spieler von Udinese Calcio die Trennung von Freundin Elena, mit der er zwei Kinder hat.

Auf Twitter schrieb er damals: «Meine gefühlsmässige Beziehung mit Elena Bonzani ist nach 12 Jahren beendet. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir keine weiteren Erklärungen abgeben. Ich bitte um maximalen Respekt gegenüber dieser Bitte und hoffe sehr, dass keine unschönen Spekulationen rund um unsere Situation entstehen.»

