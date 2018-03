Lebenslang Gratis-Bier für tricklose Freestylerin

Die Bilder ihres Runs gingen um die Welt. Nicht, weil sie spektakulär waren, sondern weil sie spektakulär unspektakulär waren. Da stürzte sich Elizabeth Swaney in die olympische Halfpipe und zeigte: nichts. Oder, um fair zu bleiben: nichts ausser halben Drehungen. Das wandelnde Trick-Lexikon Gian Simmen muss hinter dem TV-Mikrofon vor Unterforderung geweint haben.

Mit ihrem Lauf erlangte die für Ungarn startende Kalifornierin kurzzeitig grosse Bekanntheit. Auch eine auf Long Island beheimatete Brauerei entdeckte die 33-Jährige und schrieb ihr einen offenen Brief (siehe unten). Darin zogen die Bier-Liebhaber einige Parallelen zur Olympia-Teilnehmerin, verwiesen auf die harte Arbeit, die sie geleistet, und die Widerstände, die sie überwunden hätten. Schliesslich machten sie Swaney ein Angebot: «Wir würden gern eine Partnerschaft mit dir eingehen.» Die Freestylerin soll das Aushängeschild des neuen Blue-Point-Athletics-Teams werden.

Die Bierbrauer haben schon eine Idee, wie sich ein Werbeplakat gestalten liesse:

Just an idea of what you can expect from our sponsorship, @ElizabethSwaney. pic.twitter.com/YU3NK2289z