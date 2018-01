Ski-Freestyler springt halbnackt vom Hausdach

Andri Ragettli ist zwar erst 19 Jahre alt, in der Freestyle-Szene aber schon ein ganz Grosser. Der Schweizer wurde im Netz mit seinen Videos aus dem Training, die zeigen, wie viel Gleichgewichtsgefühl der Slopestyle-Fahrer an den Tag legt, weltberühmt.

Umfrage Holt Ragettli in Südkorea für die Schweiz eine Medaille? Ja, auf jeden Fall.

Nur wenn er einen guten Tag erwischt.

Nein, die internationale Konkurrenz ist zu stark.

Ist mir egal, Hauptsache Feuz holt Abfahrtsgold.

Der Flimser betreibt neben seinen Stunts auf Schnee und auf dem Hallenboden auch einen eigenen Videoblog, den die Fans bis zu den Olympischen Spielen in Pyeongchang mitverfolgen können. Für Ausgabe Nummer 6 hat sich das Jungtalent etwas ganz Besonderes ausgedacht, um seine Anhänger richtig scharf zu machen. Den Stunt findet Ragettli selber zwar wohl cool – sonst würde er ihn ja nicht ausführen –, aber er sagt vor dem Sprung selber, er gehe ein «dummes Risiko» für seine Fans ein.

Sieg in Aspen

Dass er in Südkorea zu den Schweizer Medaillenanwärtern gehören wird, zeigt Ragettli in seinem Vlog mehr als einmal. Den Weltcup-Event in Aspen, Colorado, gewann er mit der Bestnote 95.

(hua)