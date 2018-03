So begründet Lara Gut ihre neue Liebe

In einem rekordverdächtig langen und emotionalen Facebook- und Instagram-Post blickt Lara Gut auf ihr vergangenes Jahr zurück. Gegen Ende des Beitrags äussert sie sich erstmals öffentlich zu ihrer neuen Liebesbeziehung mit Fussballer Valon Behrami. In den vergangenen Jahren habe sie oft den Eindruck gehabt, dass ihr ein Teil fehle, schreibt sie. «Ich hatte das Gefühl, nicht komplett zu sein und dachte immer, dass es etwas mit dem Skifahren zu tun hatte.»

In diesem Winter habe sie jedoch herausgefunden, was ihr gefehlt habe und dass es nichts mit dem Sport zu tun hatte. «Es heisst Liebe.» Mit Valon habe sie gemerkt, wie wichtig es sei, zu zweit zu sein und eine Person an seiner Seite zu haben, die einen an der Hand halte und nie alleine lasse.

«Valon ist das Schönste, was mir passieren konnte»

Die Skifahrerin erinnert sich im Post an eine Begegnung im letzten Sommer mit einer Person namens Daniel Finzi. Sie beschreibt ihn als einzigartigen Menschen, der ihr sehr viel geholfen habe.

«Bist du verliebt?», habe Finzi damals gefragt. «Nein, Dani», habe sie gesagt. Er habe geantwortet: «Ich wünsche dir, dass du es bald bist, weil es das Schönste der Welt ist und es dir gut tun wird.» Dani habe recht, schreibt Gut. «Jetzt weiss ich, wovon du sprichst. Valon ist wirklich das Schönste, was mir passieren konnte.»



