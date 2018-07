So kühlt sich also Iouri ab

Für extravagante Jumps ist Iouri Podladtchikov bekannt. Normalerweise sind solche vom Zürcher Snowboard-Profi jedoch in der Halfpipe zu sehen. Dort landet der Weltmeister von 2013 und Olympiasieger von 2014 jeweils auf Schnee, also zu Eiskristallen gewordenem Wasser. Am Wasser geniesst der 29-Jährige momentan den Sommer und zeigt sich auf Instagram splitternackt auf einem Felsen stehend, wo er zum Klippensprung ansetzt.

Nach einem Klick auf den rechten Pfeil im Bild offenbart sich, wie Podladtchikov abhebt und nach einem Rückwärtssalto im kühlen Nass landet. Sein bestes Stück ist dabei (natürlich) nicht zu sehen, sonst hätte Instagram das Video wohl gelöscht.

Aufgenommen wurde seine «füdliblutte» Abkühlung am in der Tessiner Gemeinde Brione liegenden Lago del Starlaresc. Dieser befindet sich in einem Seitental westlich des Verzascatal.

Fazit: Das Video macht an heissen Tagen wie diesen Lust, sich selber abzukühlen. Ob mit oder ohne Salto und ob mit oder ohne Badekleidung ist dabei allen selber überlassen.

Wintersport

(ddu)