Kriechmayr siegt – Caviezel in den Top 10

Besser kann man die Saison nicht abschliessen. Nach seinem geteilten Sieg vom Mittwoch in der Abfahrt gewinnt Vincent Kriechmayr beim Finale in Are auch den Super-G. Kriechmayr war der beste Sprinter im kleinen Feld. Auf der wegen Wind verkürzten Strecke, die Fahrzeiten von knapp weniger als 50 Sekunden brachten, distanzierte der Oberösterreicher den Italiener Christof Innerhofer um 4 Hundertstel auf Platz 2. Der Norweger Aksel Lund Svindal und der Deutsche Thomas Dressen teilten sich zeitgleich Platz 3, mit je 8 Hundertsteln Rückstand.

Beat Feuz, tags zuvor zum besten Abfahrer des Winters geworden, konnte nicht mehr ähnlich brillieren wie in der Vorwoche in Kvitfjell, wo er als Zweiter seinen einzigen Podiumsplatz im Super-G herausgefahren hatte. Dem Emmentaler reichte es lediglich zu Platz 17.

Bester Schweizer war der Bündner Mauro Caviezel als Siebenter. Die Überraschung gelang aber erneut Marco Odermatt, der wie 24 Stunden zuvor in der Abfahrt punktete. Der Junioren-Weltmeister wurde in seinem ersten Weltcup-Super-G Elfter. Odermatt zeigte sich im Ziel äusserst zufrieden. «Ich habe extrem viel Freude», sagt er im Interview bei SRF. Er sei derzeit in einer «Super-Form», darum sei es fast schon schade, dass die Saison nun zu Ende geht.

Die Entscheidung im Disziplinen-Weltcup war schon am letzten Wochenende gefallen. Kjetil Jansrud hatte in seiner Heimat den Kugelgewinn vorzeitig perfekt gemacht. In Are reichte es dem Norweger zu Platz 6.

