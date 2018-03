Wo haben sich Lara und Valon kennengelernt?

In einem emotionalen Facebook-Post hat Lara Gut (26) am Sonntag ihre Liebe zu «Valon» gestanden. Gegenüber «Le Matin» bestätigte Guts Manager, dass sie damit Udinese-Kicker Valon Behrami (32) meint. Während diese Frage geklärt ist, sind einige andere noch offen. Wir versuchen, die wichtigsten zu beantworten.

Umfrage Lara Gut und Valon Behrami brauchen einen Pärlinamen à la Tamynique – welcher passt Ihnen am besten? Lava

Valara

Guhrami

Vara

Laron

Guron

Guva

Veragut

Skiball



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Wo haben sie sich kennengelernt?

Sie fährt Berge auf der ganzen Welt hinunter, er spielt in italienischen Stadien – beim Ausüben ihrer jeweiligen Berufe haben sich die Skirennfahrerin und der Fussballer kaum getroffen. Aber die Sportwelt besteht ja nicht nur aus Pflicht und Schweiss, sondern wird manchmal durch Glamour und Cüpli angereichert. So könnten sich die beiden an einer Gala wie den Credit Suisse Sports Awards kennengelernt haben, die zuletzt Anfang Dezember 2017 vergeben wurden.

Oder sie haben sich mal auf einem Sportempfang im Tessin getroffen. Oder sie wurden als VIPs ans Filmfestival in Locarno eingeladen. Schliesslich sind beide in der italienischsprachigen Schweiz aufgewachsen und verbringen viel Zeit dort, wenn sie nicht gerade für den Job in der Welt unterwegs sind. Vielleicht ist es ja auch spätabends an der Kasse eines Coop Pronto passiert, wer weiss.

Liebe zwischen Lara Gut und Valon Behrami

Seit wann läuft das schon?

Weniger als einen Monat ist es her, seit Valon Behrami die Trennung von seiner Freundin Elena Bonzanni (34) bekanntgegeben hat. Die Beziehung mit Lara Gut muss daher sehr frisch sein. Als die Skirennfahrerin im Januar aufs Super-G-Podest im italienischen Cortina d'Ampezzo raste, hat der Fussballer laut Insidern von der Tribüne aus zugesehen – mit Schal und Mütze tief ins Gesicht gezogen, um keine unnötige Aufmerksamkeit zu erregen.

Wie ernst ist es?

Über fünf Jahre lang war Lara mit dem italienischen Ex-Skirennfahrer Simone Eydallin (31) liiert, verlor in der Öffentlichkeit aber nie viele Worte darüber. Seit die Beziehung vor etwa drei Jahren in die Brüche ging, galt Lara als Single; Gerüchte um eine Liebelei mit Sänger Bastian Baker (26) wurden schnell zerstreut.

Wenn sich der Ski-Star also wie jetzt dazu entschliesst, sein Verliebtsein öffentlich zu machen, muss ihm das sehr ernst sein. Wie es auf Valons Seite aussieht, wissen wir noch nicht – er hat sich bislang nicht zum Thema geäussert.

Für die Beantwortung der allerwichtigsten Frage brauchen wir nun Ihre Hilfe, Lieber Leser: Wie sollen Lara Gut und Valon Behrami als Paar heissen? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

(shy)