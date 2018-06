Hier muss Wendy Holdener richtig leiden

Für einmal musste Wendy Holdener nicht allein schwitzen. Zwei Fans kamen in den Genuss eines Krafttrainings à la Wendy. Das Ziel des Skistars: Ihre Fans sollen als Erinnerung einen fiesen Muskelkater mit nach Hause nehmen. Ob es geklappt hat? So viel sei verraten: Die 25-Jährige hat ihre Fans nicht nur in Sachen Klimmzüge abgetrocknet. Die Trainingsgäste waren sich einig: Holdeners Power beeindruckt.

Wintersport

(20 Minuten)