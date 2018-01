«Er braucht pinke Leggins und Soundtrack der 80er»

Als sich Rafael Nadal am Montagabend in Melbourne vor seinem Erstrundenspiel (6:1, 6:1, 6:1) gegen Victor Estrella Burgos seines Jäckchens entledigte, ging ein lautes Gegröle durch die Rod Laver Arena. Das ärmellose Shirt erlebt seinen zweiten Frühling. Erstmals seit zehn Jahren tritt der 31-jährige Spanier wieder in einem Muskel-Shirt an.

Egal, ob bei verhältnismässig frischen Bedingungen in Wimbledon oder 35 Grad in Melbourne: Zwischen 2004 und 2009 kriegte man Nadal fast nie mit Ärmel und Shorts, welche die Knie nicht bedecken, zu Gesicht.

2018 geben die farblichen Highlights fast genau so zu reden wie die Rückkehr des Muskel-Shirts. Pinke Schuhe und Schweissbänder verleihen seinem Australian-Open-Look zusätzlichen Pep. Es überrascht nicht, dass der Anblick auch für Getöse im Netz sorgt.

Diesem Nadal-Fan fehlen noch zwei Details: Pinke Leggins und Aerobic-Soundtrack der 80er Jahre.

The shirt looks like a regular shirt with cut-off sleeves. He just needs some pink leggings and an 80s aerobics soundtrack. — Nadal News (@nadalnews) 15. Januar 2018

Ist das Nadals letzte Saison? Für diesen Beobachter schliesst sich der Kreis. «Er hört auf, wie er angefangen hat.»

Is it Nadal's last season on the tour? Finishing off with a sleeveless T shirt, how he started.#AusOpen — Loveof Football (@howepundit) 15. Januar 2018

Männer pretty in pink: Für manche zu viel des Guten.

It's the guys wearing all pink - shirt and shorts. It's just too much. — Nadal News (@nadalnews) 15. Januar 2018

Christopher Clarey, renommierter Tennis-Journalist der «New York Times», schreibt von einem «Semi-retro-Look. Richtig: Die ‹pirate pants› – zum ärmellosen Look gehörten bei Nadal einst auch Shorts, die über die Knie hinausgingen – fehlen.»

Big roar in Laver Arena as Nadal removes his jacket to reveal his semi-retro look: sleeveless shirt (no pirate pants) — Christopher Clarey (@christophclarey) 15. Januar 2018

(20 Minuten)