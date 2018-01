Stolze Bencic, emotionale Lynette Federer

Unter der Beobachtung der Eltern von Roger Federer knüpfte Belinda Bencic (WTA 78) an die starken Leistungen zum Auftakt des Jahres beim Hopman Cup in Perth an. Die 20-jährige Schweizerin spielte beim dem 6:3, 7:5 gegen Venus Williams (WTA 5) in der ersten Runde am Australian Open gross auf, und geriet in der Folge ins Schwärmen. «Das Spiel war unglaublich. Ich glaube, das Niveau war grossartig.»

Beim anschliessenden Platzinterview wurde Bencic auf die prominenten Gäste in ihrer Box angesprochen. «Die sind es sich gewohnt, zu gewinnen. Hat das den Druck erhöht?», wollte die Interviewerin wissen. «Nein, auf keinen Fall. Ich war so glücklich, als ich erfahren habe, dass sie mein Spiel schauen möchten und möchte mich für die Unterstützung bedanken.»

Als sich Bencic bei Lynette und Robert Federer bedankte, schwenkte die Kamera ins Publikum. Es war offensichtlich, dass auch die Mutter von Roger Federer mächtig stolz auf die Leistung Bencics war. Oder weshalb kämpfte die 65-Jährige sonst mit wässrigen Augen? Bereits vergangene Woche in Perth verbrachte sie an der Seite der Federers. «Wir hatten eine tolle Woche beim Hopman Cup», lautet Bencics Fazit.

When you become an adopted member of the family...@BelindaBencic had some special members of the Federer Family in her player box today.

Für Bencic, die auch aufgrund ihres Aufschlags und dem Fitness-Level überzeugt hat, war es der erste Triumph gegen die ältere Schwester von Serena Williams. Nicht nur das: Bencic vermochte in den vier Duellen zuvor keinen einzigen Satz zu gewinnen. «Umso glücklicher bin ich, meine Chance nun genutzt zu haben.» 2015 am US Open und in Dubai, 2014 am French Open und 2012 beim WTA-Turnier in Luxembourg war Williams jeweils als Siegerin vom Platz gegangen.

Ein Lob von Williams

Zwei Zahlen unterstreichen den starken Auftritt der 20-jährigen Schweizerin gegen die siebenfache Grand-Slam-Siegerin insbesondere: 12 unerzwungene Fehler (Williams: 26) gegenüber 32 Winnern (Williams: 22). Die älteste Spielerin des Teilnehmerfeldes - 37 Jahre und 212 Tage - zollte der 17 Jahre jüngeren Widersacherin aus der Schweiz viel Respekt. Sie lobte Bencic für teils «amazing» Tennis. Sie habe keine schlechte Partie gezeigt, «aber sie war schlicht besser. Das muss ich ihr hoch anrechnen», sagte die Vorjahresfinalistin nach der verlorenen Startpartie gegen Bencic.

Dank dem Sieg Venus Williams eröffnen sich der Achtelfinalistin von 2016 in Melbourne gute Perspektiven. In der 2. Runde trifft Bencic auf die Siegerin der Partie zwischen der thailändischen Qualifikantin Luksika Kumkhum (WTA 125) und der Schwedin Johanna Larsson (WTA 80). Als nächste gesetzte Spielerin würde frühestens im Achtelfinal die Deutsche Julia Görges oder die Australierin Daria Gavrilova warten.

Erstmals seit 1997 steht keine der Williams Schwestern in Melbourne in der zweiten Runde. Belinda Bencic erblickte am 10. März 1997 das Licht der Welt.

this the first Australian Open since *1997* that does not have either Serena Williams or Venus Williams in the second round

1997 was 21 years ago, folks



1997 was 21 years ago, folks — Ricky Dimon (@Dimonator) 15. Januar 2018

