«Es ist eine der grössten Leistungen im Tennis überhaupt, wenn nicht die grösste», sagte Federer bei der Zeremonie auf dem Platz direkt nach Matchschluss. «Für mich wird ein Traum wahr, ich kann es nicht glauben.»

Federer vergass auch die obligaten Dankesworte nicht. Er dankte dem Turnier für «die kurzfristige Einladung und auch die Wild Card damals 1999.» Er dankte auch seinem Team und seiner Familie: «Ich danke Mirka, meinen Kindern und dem ganzen Team. Ohne euch wäre das nicht möglich.» In seiner Box befanden sich nur Ivan Ljubicic, der zweite Trainer neben Severin Lüthi, und Physiotherapeut Daniel Troxler. Der Rest der Familie verfolgte die Turnierwoche aus der Distanz, inklusive Mutter Lynette, die heute den 66. Geburtstag feiert.

Not just an opponent, but a friend as well.Players congratulate @rogerfederer on his guaranteed return to the top of the ATP Rankings ? pic.twitter.com/ihKaiN9bYH– ATP World Tour (@ATPWorldTour) 16. Februar 2018

Spieler gratulieren Federer zu seinem Triumph. Quelle: Twitter



Dreieinhalb Jahre älter als AgassiAm 4. November 2012 hatte er die letzte seiner bislang 302 Wochen auf dem Weltranglisten-Thron verbracht. Nun, mehr als fünf Jahre später, kehrt er wieder auf Platz 1 zurück, als ältester Profi aller Zeiten. Am Montag ist er 36 Jahre, 6 Monate und 11 Tage alt, knapp dreieinhalb Jahre älter als der bisherige Rekordinhaber Andre Agassi. «Ich war schon einige Male die Nummer 1, aber heute muss ich doppelt so viel arbeiten wie früher, deshalb bedeutet es mir so viel.» Turnierdirektor Richard Krajicek, selber einst Wimbledonsieger, sagte: «Gratulation Roger für deine unglaublichen Leistungen und dafür, dass du der grossartige Mann bist, der du bist.» Der letzte Satz gegen Haase war eine richtige Machtdemonstration Federers: Die beiden Breaks zum 1:0 und 3:0 sicherte er sich mit hervorragenden Aktionen aus der Defensive heraus, anschliessend verwaltete er den Vorsprung souverän. Den Matchball verwertete Haase mit einem Doppelfehler gleich selber.

Wer nach den Zweisatzsiegen gegen Ruben Bemelmans und Philipp Kohlschreiber einen weiteren ungefährdeten Erfolg Federers erwartet hatte, sah sich getäuscht. Haase war keinesfalls gewillt, an diesem historischen Abend nur als Statist zu wirken. Der 30-jährige Holländer spielte unbeeindruckt, servierte hervorragend und suchte sein Heil an der Grundlinie mit riskantem Hochgeschwindigkeitstennis. Und weil er bei 4:4 seine Breakchance sogleich nützte, konnte er wenige Minuten später den ersten Satzgewinn bejubeln. 6:4. Die Kadenz konnte er allerdings nicht halten, und Federer schaffte im Handumdrehen den Satzgleichstand.

Sozial Media Reaktionen zu Roger Federers Triumph



Gegen Seppi oder MedwedewDas grosse Ziel hat Federer nun erreicht, das Turnier ist aber noch nicht zu Ende. Auch am Samstag im Halbfinal ist Federer klarer Favorit: Er trifft entweder auf den italienischen Routinier Andreas Seppi, gegen den er eine 13:1-Bilanz aufweist oder den Russen Daniil Medwedew. Gegen den hoch aufgeschossenen Jungstar aus Moskau hat er noch nie gespielt. Und mit zwei weiteren Siegen könnte er den einzigen Rekord brechen, den er mit Krajicek teilt: «Wir haben beide zweimal in Rotterdam gewonnen, aber auch da wirst du mich am Sonntag wohl übertreffen», erklärte Krajicek mit einem Lachen.

Roger Federer nach seinem Sieg über Robin Haase. (Bild AFP/JOHN THYS)