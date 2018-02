Federer macht auf Whatsapp den Clown

Wir wissen es ja längst: Roger Federer ist der grösste Tennisspieler, den die Welt je gesehen hat. Der eleganteste auch. Der meistverdienende ebenfalls. Der beliebteste und sympathischste sowieso. Als wäre das nicht genug, soll er auch noch der amüsanteste sein. Wenigstens im kleinen Kreis einer Whatsapp-Gruppe.

Der Weltranglistenfünfte Alexander Zverev verrät gegenüber der «Sport Bild», dass sich jene Spieler, die im September den Laver-Cup für Europa gewannen, regelmässig per Chat austauschen. Mitglieder sind neben dem Deutschen und dem Schweizer auch Rafael Nadal, Marin Cilic, Dominic Thiem und Tomas Berdych. «Roger ist der Lustigste von allen», sagt Zverev. «Er schickt gerne Witze und lustige Videos. Das würde man gar nicht glauben, wenn man ihn nicht kennt.»

Federer, der Tröster

Auch Nadal trägt gemäss Zverev seinen Teil zum Gaudi bei, «aber er antwortet mehr, als selbst etwas zu schicken». Das Verhältnis der beiden Superstars fasziniert den 20-jährigen Aufsteiger. «Generell fällt auf, wie respektvoll Roger und Rafael miteinander umgehen. Sie haben schon zahlreiche wichtige Spiele gegeneinander bestritten, aber sie verstehen sich blendend. Das ist grossartig.»

Zverev schwärmt weiter davon, wie Federer sich um ihn kümmert: «Nach Niederlagen tröstet er mich schon mal und redet nach schweren Spielen mit mir.» So zum Beispiel nach seiner Drittrunden-Niederlage am Australian Open gegen den Südkoreaner Chung Hyeon, als der 36-Jährige dem Youngster in der Garderobe Mut zusprach.

Der 20-fache Grand-Slam-Champion wäre also auch ein Kandidat für den Titel des empathischsten Spielers im Wanderzirkus. Aber wen überrascht das schon?

(kai)