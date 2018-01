«Roger wird keinen Grand-Slam-Titel mehr holen»

Viereinhalb Jahre lang hatte Roger Federer Grand-Slam-Turniere als Verlierer verlassen. Es wollte einfach nicht klappen mit einem weiteren Triumph auf der bedeutendsten Tennisbühne, nachdem er im Sommer 2012 in Wimbledon den Thron zurückerobert hatte.

Während sich die Niederlagen – vor allem die überraschenden gegen Aussenseiter – häuften, meldeten sich immer wieder Granden dieses Sports zu Wort. Der Tenor: Der Champion ist nicht mehr zum grossen Wurf fähig. Federer selbst glaubte jedoch weiterhin an sich. Er erfand sich neu und machte sich daran, die Expertenmeinungen zu widerlegen.

Seit seiner grandiosen Rückkehr in Melbourne 2017 hat er sein Palmarès um drei Major-Titel erweitert und am vergangenen Sonntag an gleicher Stätte die magische 20er-Grenze erreicht.

