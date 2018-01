20 Major-Titel und noch kein Ende in Sicht

Was soll man über ihn noch sagen? Sind nicht längst alle Superlative bemüht worden, um dieses Phänomen fassbar zu machen? Eigentlich schon, doch Roger Federer schafft es auch im Spätstadium seiner Karriere noch, seine Fans, neutrale Beobachter, seine Gegner, sein Team und nicht zuletzt sich selbst immer wieder zu überraschen.

Viereinhalb Jahre hatte er vergeblich die 18. Grand-Slam-Trophäe gejagt, bis zu den unvergessenen zwei Wochen im Januar 2017, als er in Melbourne triumphal von seiner Knieverletzung zurückkehrte. Es war der Anfang einer märchenhaften Reise, die ihn ein halbes Jahr später zum achten Wimbledon-Titel führte.

Jeder Erfolg ist eine Zugabe – das entspannt

Nun kam er also erneut nach Australien, diesmal nicht als Aussenseiter ohne Erwartungen, sondern als Topfavorit, der den Titel als Ziel ausgab. Der Rollenwechsel hemmte ihn nicht, im Gegenteil. Federer spielte ein herausragendes Turnier, einzig im Final gegen Marin Cilic musste er Satzverluste hinnehmen. Ob Underdog ohne Spielpraxis, der frei aufspielen kann, oder aussichtsreichster Kandidat auf den Sieg: Es macht für Federer keinen Unterschied.

Vielmehr ist entscheidend, dass seine kindliche Spielfreude ungebrochen ist; dass ihn die Gewissheit, nach wie vor zu allem fähig zu sein, motiviert und beflügelt; dass er das Leben auf der Tour, die Popularität auf der ganzen Welt geniesst; und nicht zuletzt, dass er jeden Erfolg in dieser Phase als Zugabe sieht. Das entspannt.

Probleme der Gegner müssen ihn nicht kümmern

Die ewigen Nörgler – sie sind grössenteils in der Schweiz zu Hause – werden anmerken, Federer habe in Australien keinen seiner Hauptrivalen bezwingen müssen, die Absenz von Murray und die körperlichen Probleme von Nadal, Djokovic und auch Wawrinka hätten seine Aufgabe erleichtert. Das mag zutreffen, nur muss es Federer nicht kümmern.

Oder ist es sein Problem, wenn die Konkurrenten nachlassen oder sich mit Beschwerden herumplagen? Und wer sagt, dass er nicht auch einen Djokovic in Topform bezwungen hätte? Immerhin hat er sein Spiel – gerade, was den Return und die Rückhand betrifft – in der jüngsten Vergangenheit noch einmal auf ein neues Level gehoben, Nadal kann ein Lied davon singen.

Weil der Konjunktiv im Sport selten relevant ist, bleiben wir bei den Fakten. Die sagen: Federer hat das Unmögliche möglich gemacht. In einem Alter, in dem andere längst aufgehört haben, hat er die magische Marke von 20 Grand-Slam-Titeln erreicht – und noch ist kein Ende dieser märchenhaften Reise in Sicht.