250 Stunden Arbeit für 1000 Federer-Schläge

Tennis- und Roger-Federer-Fan Raz Ols hat sich viel Zeit genommen, über 250 Stunden, wie er selbst schreibt, um ein zweistündiges Video des Maestros zusammenzustellen. Es zeigt die 1000 besten Schläge des Schweizers. Dazu sichtete er alle ATP-Spiele von Federer nochmals, was an sich schon eine Höchstleistung ist.

Den Clip postete er mit den Worten: «Es würde mir die Welt bedeuten, wenn ihr das Video liken und verbreiten würdet.»

So... I spent 250+ hours making this video of @rogerfederer's top 1000 best shots of his career. Would mean the world to me if you guys could like and retweet. Hopefully the great man himself watches it!https://t.co/c4Yml41Y2O#RF #Federer