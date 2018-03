Coole Federer-Boys am Strand von Miami

Am Samstag greift die Nummer 1 beim ATP-Turnier in Miami als Titelverteidiger ins Geschehen ein. Vorab gönnte sich der 36-jährige Schweizer einen Abstecher an den Strand. Dabei wurde Federer von einem seiner Zwillingsjungs begleitet.

Federers erster Gegner ist der Sieger des Duells zwischen den beiden Qualifikanten Thanasi Kokkinakis (ATP 175) und Calvin Hemery (ATP 150).

(20 Minuten)