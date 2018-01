Das macht Cilic für Federer gefährlich

Für die Wettanbieter ist die Sache klar: Roger Federer (Quote 1,3:1) wird das Endspiel von Melbourne gegen seinen Herausforderer Marin Cilic (3,6:1) gewinnen. So wie schon vergangene Saison den Final von Wimbledon, als er mit 6:3, 6:1, 6:4 die Oberhand behielt. Doch Federer hat nicht nur gute Erinnerungen an seinen 1,98 Meter grossen Kontrahenten aus Kroatien: Am US Open 2014 wurde Cilic im Halbfinal zum Albtraum des Favoriten, schoss ihn beim 6:3, 6:4, 6:4 regelrecht vom Platz.

Marin Cilic hatte einen weit beschwerlicheren Weg in den Final als Roger Federer.

«Cilic kann viel Druck erzeugen und den Ball von der Grundlinie aus hart schlagen. Zusätzlich serviert er stark. Er ist ein gefährlicher Gegner», analysiert SRF-Tennisexperte Heinz Günthardt die Ausgangslage für das Rencontre am Sonntag. Günthardts Tipp: «Cilic in die Defensive zu drängen, ist der Schlüssel zum Erfolg. Wegen des schnellen Belags wird dies aber nicht einfach. Der Service und der Return werden eine sehr wichtige Rolle spielen.»



Die Highlights der Halbfinal-Partie Federer - Chung: Roger Federer steht im Final des Australian Open und greift nach seinem 20. Major-Titel. (Video: Tamedia mit Material der AP)

Cilic hat neben der schlechten Bilanz gegen Federer – nur ein Erfolg in neun Partien – und der weit geringeren Erfahrung in ganz grossen Spielen noch einen beträchtlichen Nachteil: Während der 19-fache Major-Champion für den Finalvorstoss in Australien nur 10:50 Stunden auf dem Platz stand – nicht einmal zwei Stunden pro Match –, musste er sich über 17 Stunden lang mühen. Besonders hart: die Viertelfinalschlacht gegen Rafael Nadal.



(ak)