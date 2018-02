Die Rückkehr des Königs

Der Freitag, der 16. Februar 2018, ist schon jetzt ein Tag, der in die Schweizer Sportgeschichte eingehen wird. Es ist der Tag, an dem die Schweiz an den Olympischen Spielen drei Medaillen gewinnt. Dario Cologna holt Gold über 15 Kilometer Skating, Beat Feuz Silber im Super-G und Wendy Holdener Silber im Slalom.



Am Freitagmittag teilte Tennis-Star Roger Federer Bilder von Cologna, Feuz und Holdener auf Twitter und würdigte ihre Leistungen. Gut möglich, dass es am Abend umgekehrt sein wird. Denn auch Federer hat an diesem 16. Februar die Möglichkeit, seine Karriere um ein weiteres historisches Kapitel zu erweitern.

Heute (ab 19.30 Uhr, 20 Minuten berichtet live) kann Federer wieder die Nummer 1 der Welt werden. Am ATP-Turnier in Rotterdam trifft der Maestro im Viertelfinal auf den Holländer Robin Haase. Schlägt er ihn, führt er die Weltrangliste ab nächsten Montag wieder an.



Im Direktduell hat Federer beide bisherigen Spiele gewonnen. Er scheint sich auf dem Weg zu seiner Re-Inthronisierung nur noch selber schlagen zu können. Federer sagt: «Die Möglichkeit, die Nummer 1 zu werden, ist motivierend und aufregend, vorsichtig ausgedrückt.» Er wisse auch, dass es nie einfach sei, auf den Tennisthron zu gelangen. Federer ist der Letzte, der das Spiel gegen Haase unterschätzt.



Federer, der Rekordbrecher

Es sei schon unglaublich, sagte Federer jüngst, dass er nochmals die Nummer 1 werden könne. Ihn interessierte die Weltrangliste in letzter Zeit nicht mehr. Als die magische Nummer 1 aber plötzlich wieder greifbar schien, kam das Interesse zurück. «Das Australian Open zu verteidigen, schien schon unmöglich. Und nun das», sagte ein ungläubiger Federer Anfang Woche. Er ist dankbar für all das, was er im Herbst seiner Karriere noch erleben darf. Nochmals die Weltrangliste anführen zu können, würde ihm viel bedeuten. Er breche zudem einen weiteren Rekord.



Federer wäre die älteste Nummer 1 der Geschichte. Bislang war es der Amerikaner Andre Agassi, der im April 2003 mit 33 Jahren und 131 Tagen das Ranking anführte. Nun könnte ihn Federer im Alter von 36 Jahren und 195 Tagen beerben. 302 Wochen war Federer schon die Nummer 1 der Tenniswelt – letztmals am 4. Oktober 2012. Nie belegte jemand länger die Spitzenposition. Federer könnte seinen Rekord also noch ausbauen.



Sollte Federer heute gewinnen, lägen 5 Jahre und 106 Tage zwischen dem Tag, an dem er die Nummer 1 verlor, und dem Tag, an dem er wieder auf den Thron zurückkehrt. Auch das wäre Rekord.



Als die Noch-Nummer-1 Rafael Nadal am Donnerstag ein Bild von sich in den sozialen Medien teilte, das ihn an einem Benefizspiel in Amsterdam zeigt, sagte Roger Federer mit einem zwinkernden Auge zu Journalisten: «Er soll vorbeikommen und ein wenig Zeit mit mir verbringen. Ich bin einsam, meine Familie ist nicht hier.» Nadal dürfte wohl kaum sehen wollen, wie er am Freitagabend entthront wird.

Quite interesting?@rogerfederer finds out that while he is having a shot at No.1 in Rotterdam, @RafaelNadal is in The Netherlands as well ??. Federer to the press: "He should come around. I'm lonely. My family is not here." #abnamrowttpic.twitter.com/cq1vctRouE– ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) 15. Februar 2018

(cst)