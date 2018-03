Die emotionale Geste des Federer-Bezwingers

Es war ein harter Kampf: Es brauchte ein Tiebreak im dritten Satz, bis Juan Martin Del Potro im Final von Indian Wells Roger Federer bezwingen konnte. Dadurch stösst der oft von Verletzungen geplagte Argentinier in der Weltrangliste auf den 6. Platz vor. Den Moment des Erfolges widmete Del Potro seinem Freund, den er vor einem Monat verlor.

Die obligate Unterschrift auf der Linse der TV-Kameras ersetzte der «Turm von Tandil» mit einem «César», umrahmt von einem Herzchen. César war der Name seines Hundes, der Mitte Februar starb.



Widmete den Sieg seinem verstorbenen «César». (Video: Tamedia/SRF)

Damals verabschiedete Del Potro seinen Freund via Instagram mit einer emotionalen Botschaft: «Ich werde dich sehr vermissen, mein treuer Begleiter. Du hast mich fast zehn Jahre lang begleitet, hast mich voller Freude nach meinen Reisen erwartet, mich beschützt, eine ganze Familie glücklich gemacht, und heute wirst du in Frieden ruhen, deinen Fussabdruck in meinem Herzen hinterlassen. Adiós, César.»

Nette Worte fand der 29-Jährige im Anschluss auch für seinen Finalgegner: «Ich will Roger für eine grossartige Woche gratulieren. Du schreibst Geschichte, und ich bin so glücklich, gleich hinter dir zu stehen und zu sehen, was du alles vollbringst.»

(fas)